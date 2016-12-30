 

"Металлист" умер и другие спортивные итоги 2016 года

30 декабря 2016 г. 14:06
Автор: Виталий Лабскир
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Знаковый харьковский футбольный клуб "Металлист" не пережил 2016 год. Команда была лишена профессионального статуса из-за огромных долгов перед футболистами и персоналом. При этом сбежавший в Москву собственник "Металлиста" младоолигарх Сергей Курченко остается юридическим владельцем де-факто умершего клуба. Впервые за много лет Харьков не представлен в элитном дивизионе украинского футбола. Впрочем, ведущий на сегодня харьковский футбольный клуб "Гелиос", выступающий в первой лиге, полон решимости повыситься в классе. 2016 год был олимпийским годом. Харьковчане вернулись из Рио-де-Жанейро с одной медалью - прыгун в высоту Богдан Бондаренко стал бронзовым призером. Он был одним из фаворитов, но заболел именно во время Олимпиады, а потому оказался очень рад и третьему месту.

Увы, "деревянные медали", как принято называть четвертые места, "завоевала" в соревнованиях дуэтов и групп сборная Украины по синхронному плаванию, полностью состоявшая из харьковчанок, и сборная Украины по фехтованию на шпагах с двумя харьковчанами в составе - Дмитрием Карюченко и Максимом Хворостом. При этом и синхронистки и шпажисты очень рассчитывали на призовые места в Рио.

И еще одна спортивная тенденция 2016 года - Харьков вновь получил возможность принимать международные соревнования. Благодаря чему в нашем городе уже сыграла сборная Украины по футболу и проводит свои матчи Лиги Чемпионов гандбольный клуб "Мотор" (Запорожье).

 

Видео: 

Спортивные итоги 2016 года - 30.12.16

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