"Металлист" умер и другие спортивные итоги 2016 года

Знаковый харьковский футбольный клуб "Металлист" не пережил 2016 год. Команда была лишена профессионального статуса из-за огромных долгов перед футболистами и персоналом. При этом сбежавший в Москву собственник "Металлиста" младоолигарх Сергей Курченко остается юридическим владельцем де-факто умершего клуба. Впервые за много лет Харьков не представлен в элитном дивизионе украинского футбола. Впрочем, ведущий на сегодня харьковский футбольный клуб "Гелиос", выступающий в первой лиге, полон решимости повыситься в классе. 2016 год был олимпийским годом. Харьковчане вернулись из Рио-де-Жанейро с одной медалью - прыгун в высоту Богдан Бондаренко стал бронзовым призером. Он был одним из фаворитов, но заболел именно во время Олимпиады, а потому оказался очень рад и третьему месту.

Увы, "деревянные медали", как принято называть четвертые места, "завоевала" в соревнованиях дуэтов и групп сборная Украины по синхронному плаванию, полностью состоявшая из харьковчанок, и сборная Украины по фехтованию на шпагах с двумя харьковчанами в составе - Дмитрием Карюченко и Максимом Хворостом. При этом и синхронистки и шпажисты очень рассчитывали на призовые места в Рио.

И еще одна спортивная тенденция 2016 года - Харьков вновь получил возможность принимать международные соревнования. Благодаря чему в нашем городе уже сыграла сборная Украины по футболу и проводит свои матчи Лиги Чемпионов гандбольный клуб "Мотор" (Запорожье).