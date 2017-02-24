Обидчику "Шахтера" досталась команда из России, клуб Марко Девича попал на "Манчестер Юнайтед"

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, участником которой был бы донецкий "Шахтер", если бы не проиграл накануне в Харькове (0:2) испанской "Сельте".

А так участником жеребьевки оказалась "Сельта". Ей в соперники достался российский ФК "Краснодар".

Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич, выступающий ныне за "Ростов" получит шанс проявить свои лучшие качества в противостоянии с английским "Манчестер Юнайтедом".

Полностью результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы выглядят так:

"Сельта" (Испания) - "Краснодар" (Россия)

АПОЕЛ (Кипр) - "Андерлехт" (Бельгия)

"Шальке" (Германия) - "Боруссия" М (Германия)

"Лион" (Франция) - "Рома" (Италия)

"Ростов" (Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Олимпиакос" (Греция) - "Бешикташ" (Турция)

"Гент" (Бельгия) - "Генк" (Бельгия)

"Копенгаген" (Дания) - "Аякс" (Нидерланды).

Матчи этой стадии состоятся 9 и 16 марта.