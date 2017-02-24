 

Обидчику "Шахтера" досталась команда из России, клуб Марко Девича попал на "Манчестер Юнайтед"

24 февраля 2017 г. 15:38
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, участником которой был бы донецкий "Шахтер", если бы не проиграл накануне в Харькове (0:2) испанской "Сельте".

А так участником жеребьевки оказалась "Сельта". Ей в соперники достался российский ФК "Краснодар".

Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич, выступающий ныне за "Ростов" получит шанс проявить свои лучшие качества в противостоянии с английским "Манчестер Юнайтедом".

Полностью результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы выглядят так:

"Сельта" (Испания) - "Краснодар" (Россия)
АПОЕЛ (Кипр) - "Андерлехт" (Бельгия)
"Шальке" (Германия) - "Боруссия" М (Германия)
"Лион" (Франция) - "Рома" (Италия)
"Ростов" (Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Олимпиакос" (Греция) - "Бешикташ" (Турция)
"Гент" (Бельгия) - "Генк" (Бельгия)
"Копенгаген" (Дания) - "Аякс" (Нидерланды).

Матчи этой стадии состоятся 9 и 16 марта.

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