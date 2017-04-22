Под колесами фургона погиб велогонщик

22 апреля 2017 г. 17:04
Источник: ВВС
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Известный итальянский велогонщик Микеле Скарпони, победитель велогонки "Джиро д'Италия" в 2011 году, стал жертвой дорожного происшествия в родном городе Филоттрано. Во время тренировки его сбил автофургон.

37-летний спортсмен рано утром в субботу отправился в тренировочную поездку. Автомобиль задел его на перекрестке недалеко от дома. Столкновение оказалось смертельным для Скарпони.

В последнее время велогонщик выступал за казахстанскую команду "Астана". В заявлении команды говорится, что они потеряли "великого чемпиона".

В пятницу он завершил участие в соревнованиях "Альпийский тур", выиграв один из этапов и заняв четвертое место в общем зачете.

Скарпони начал профессиональную карьеру в 2002 году и добился лучших результатов в Италии. Сначала он выигрывал отдельные этапы "Джиро д'Италия", а в 2011 стал победителем всей многодневки.

 

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