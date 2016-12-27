 

Сборные Аргентины и Бразилии по футболу могут провести тренировочный сбор в Украине

27 декабря 2016 г. 11:39
Источник: "Террикон"
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Украинские футбольные чиновники ведут переговоры со своими бразильскими и аргентинскими коллегами о том, чтобы национальные сборные этих стран провели перед чемпионатом мира-2018, который состоится в России, тренировочный сбор в Украине.

"Есть прекрасная возможность сделать для них сбор в мае 2018 года перед чемпионатом мира", - сообщил президент федерации футбола Украины Андрей Павелко, - "Мы предложим провести его в Украине на позитивном уровне. Сейчас надо договориться об этом более детально - возможно, тогда же команды проведут несколько товарищеских матчей. Понятно, что все может поменяться. Вдруг Аргентина вообще не попадет на чемпионат мира? Они об этом тоже говорят. Поэтому вопросов много, но предварительная договоренность есть.

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