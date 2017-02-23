"Шахтер" - "Сельта". Еврокубковый матч в Харькове без харьковской команды

Сегодня донецкий "Шахтер" на стадионе "Металлист" будет принимать испанскую "Сельту" из Виго в ответном поединке 1/16-й финала Лиги Европы. Обе команды настроены победить. На трибунах практически не будет свободных мест. Однако харьковские футбольные ультрас не рады видеть "Шахтер" в Харькове.

Практически всегда так бывает, что к месту проведения еврокубкового матча прилетает одна команда. Вторая же, на правах хозяев, никуда не летит, а готовится к игре дома. Но в доме донецкого "Шахтера" ныне война. Футболисты живут в Киеве. И, вот, с сегодняшнего дня все свои домашние матчи в еврокубках, чемпионате и Кубке Украины будут проводить в Харькове. Потому "Шахтер" прилетел из Киева в Харьков на ответный поединок 1/16 Лиги Европы против испанской "Сельты". Спустя пару часов харьковский аэропорт принял и чартер из Виго, на котором прилетела делегация "Сельты". В первом матче, в Испании, "Шахтер" победил 1:0. Впрочем, игроки "Сельты" полны решимости, во всяком случае на словах, отыграться в Харькове.

Йон Гвидетти, футболист "Сельты":

Это будет совсем другая игра. Чтобы победить, нам надо забить два мяча и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы разработали план на ответную игру с "Шахтером".

Впрочем, план на ответную игру есть и у "Шахтера". Иван Ордец, футболист "Шахтера", озвучил на предматчевой пресс-конференции рецепт успеха - забить "Сельте" быстрый гол, а дальше действовать агрессивно.

Иван Ордец, футболист "Шахтера":

Ну, "Шахтер" - это не та команда, которая будет отсиживаться в обороне. Это команда, которая всегда атакует, пытается забить гол.

Также Ордец отметил, что "Шахтер" надеется на поддержку болельщиков, которые придут в Харькове на футбол. На 40-тысячный стадион "Металлист" продано более 30-ти тысяч билетов, так что будет почти аншлаг. При этом те, кто решил пойти на футбол, не скрывают своего удовлетворения от того, что донецкая команда теперь будет играть в Харькове. Правда, мотивы у купивших билеты, порой, разнятся.

Александр, болельщик:

Нам будет хоть сходить на футбол - на серьезный, на крупный такой. Потому что "Металлист" пока отдыхает, скажем так. Но, я думаю, все наладится, все вернется. Будем мы смотреть и "Шахтер" и "Металлист" здесь.

Ольга, жена болельщика:

- У меня муж футбольный болельщик.

- Чего ждете от предстоящего матча?

- Ой, я не знаю. Я делаю мужу подарок на 23 февраля.

Николай, болельщик:

Пока что единственный клуб с украинского чемпоината, который выступает. Так что остается только за "Шахтер" и болеть. Играл бы харьковский "Металлист", болели бы за "Металлист", естественно.

Между тем, фанаты, болевшие за "Металлист" теперь симпатизируют пока аматорскому "Металлисту-1925", а вот "Шахтеру" в Харькове ультрас совсем не рады. На своих страницах в социальных сетях они выказывают опасения, что трибуны стадиона "Металлист" во время матчей донецкого клуба могут стать очагами пропаганды сепаратизма. Возвращаясь же к матчу "Шахтер" - "Сельта", в связи с тем, что он завершится около полуночи, а в случае дополнительного времени, и вовсе уже завтра, метро в Харькове в ночь с четверга на пятницу будет ходить до двух часов.