Конфликт перед исполнением пенальти

Полузащитник испанской «Севильи» Витоло после победы над мадридким «Реалом» (2:1) в матче чемпионата Испании прокомментировал стычку с форвардом мадридцев Криштиану Роналду.

После назначения пенальти в ворота андалузского клуба, который собирался пробить Роналду, Витоло пнул по 11-метровой отметке. В ответ Роналду швырнул в Витоло мячом. Судья не заметил этого эпизода, и футболисты избежали желтых карточек.

«Такое бывает в футболе. Я пытался отвлечь Криштиану, поскольку это очень хороший игрок, но у меня не получилось. Стараюсь выиграть любой ценой», — сказал Витоло.