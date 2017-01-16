Конфликт перед исполнением пенальти

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16 января 2017 г. 13:52
Источник: "Трибуна"
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Полузащитник испанской «Севильи» Витоло после победы над мадридким «Реалом» (2:1) в матче чемпионата Испании прокомментировал стычку с форвардом мадридцев Криштиану Роналду.

После назначения пенальти в ворота андалузского клуба, который собирался пробить Роналду, Витоло пнул по 11-метровой отметке. В ответ Роналду швырнул в Витоло мячом. Судья не заметил этого эпизода, и футболисты избежали желтых карточек.

«Такое бывает в футболе. Я пытался отвлечь Криштиану, поскольку это очень хороший игрок, но у меня не получилось. Стараюсь выиграть любой ценой», — сказал Витоло.

Видео: 

Cristiano Ronaldo Angry Moment vs Vitolo - Sevilla vs Real Madrid 2-1 - La Liga 15/01/2017 HD

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