 

Скандал с незасчитанным голом в овертайме

01 марта 2017 г. 17:16
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Арбитр, ни находясь за воротами, ни посмотрев эпизод в видеоповторе, так и не увидел, что шайба пересекла линию ворот.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Монреалем" и "Коламбусом" основное время завершилось вничью - 0:0.

В овертайме же в атаке "Монреаля" шайба оказась в воротах "Коламбуса". Упав, ее протолкнул коленом в свои ворота хоккеист "Коламбуса" Брэндон Дубински.

То, что гол был, не оставляет сомнений повтор, а также фото. На фото с камеры над воротами прекрасно видно, что шайба полностью пересекла линию ворот.

Тем не менее, арбитр не засчитал гол.

В конце концов, "Монреаль" все же выиграл в овертайме 1:0, закинув шайбу, которая не вызвала никаких сомнений.

Видео: 

Pacioretty looks to have scored in OT but review would prove otherwise?

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