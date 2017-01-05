США забили России с нулевого угла

Сборная России не только проиграла сборной США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, но и пропустила позорный гол.

На последней минуте первого периода хоккеист молодежной сборной США Колин Уайт кинул с нулевого угла шайбу по воротам, которые защищал вратарь российской "молодежки" Илья Самсонов. И Самсонов умудрился пропустить эту шайбу в ближний угол - она просочилась между коньком вратаря и штангой ворот.

Вообще же основное время этого полуфинала завершилось вничью 3:3. Без голов прошел овертайм, после чего хокккеисты США победили в серии послематчевых буллитов. В финале американские хоккеисты встретятся с канадцами. Канада в своем полуфинале взяла верх над Швецией - 5:2.