 

Вратарь парировал два пенальти за минуту

30 января 2017 г. 16:59
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В матче 4-го раунда кубка Англии по футболу между "Фулхэмом" и "Халлом" вратарь "Фулхэма" Маркус Беттинели сумел дважды за одну минуту отбить 11-метровые удары.

На 87-й минуте этого поединка "Халл" получил право на пенальти. 11-метровый исполнил Абель Эрнандес. Беттинели отбил мяч, но затем сфолил на бросившемся на добивании Эрнандесе.

После чего был назначен еще один пенальти, и вновь Бетинели выиграл дуэль у Эрнандеса, снова подошедшего к "точке".

остается еще добавить, что сам матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Фулхэма".

Видео: 

FULHAM KEEPER MARCUS BETTINELLI SAVES 2 PENALTY KICKS INSIDE 1 MINUTE - FULHAM VS HULL CITY 4-1

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