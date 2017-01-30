Вратарь парировал два пенальти за минуту

В матче 4-го раунда кубка Англии по футболу между "Фулхэмом" и "Халлом" вратарь "Фулхэма" Маркус Беттинели сумел дважды за одну минуту отбить 11-метровые удары.

На 87-й минуте этого поединка "Халл" получил право на пенальти. 11-метровый исполнил Абель Эрнандес. Беттинели отбил мяч, но затем сфолил на бросившемся на добивании Эрнандесе.

После чего был назначен еще один пенальти, и вновь Бетинели выиграл дуэль у Эрнандеса, снова подошедшего к "точке".

остается еще добавить, что сам матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Фулхэма".