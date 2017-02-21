 

Вратарь покушал во время матча Кубка Англии

21 февраля 2017 г. 17:24
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На стадии 1/8 финала Кубка Англии по футболу в соперниках к лондонского "Арсенала" был клуб пятой лиги "Саттон Юнайтед". В составе Саттона есть колоритный песонаж - 125-килограммовый вратарь Уэйн Шоу.

Он - второй вратарь "Саттона".

И, вот, Шоу, находясь во время матча против "Арсенала" на скамейке запасных своей команды, к концу второго тайма изрядно проголодался.

До конца встречи оставалось еще около 10 минут. Шоу не стал ждать финального свистка. Достал пирог. С аппетитом его поел и запил водой.

Остается еще добавить, что команда вратаря-обжоры проиграла со счетом 0:2.

Видео: 

Wayne Shaw eating a pie during Sutton - Arsenal FA Cup match

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