 

«Знарок как будто под боярышником». Белорусский комментатор жестко пошутил над хоккейным тренером

05 января 2017 г. 13:53
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Во время трансляции матча регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и командой СКА (Санкт-Петербург), комментатор, ведший трансляцию на белорусском телеканале, напомнил, как в России уважают боярышник.

Комментатор канала «Беларусь 5» Арташес Антонян сказал дословно следующее: 

Знарок как будто под боярышником.

Олег Знарок - это тренер СКА, а также сборной России по хоккею.

После матча Антонян пояснил, что всего лишь хотел скадать, что Знарок выглядит на удивление спокойным в то время, когда его команда проигрывает. 

Минское "Динамо" выиграло у СКА этот матч со счетом 5:4.

Видео: 

Арташес Антонян заявил, что Знарок - “под боярышником”, так как слишком спокоен

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