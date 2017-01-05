«Знарок как будто под боярышником». Белорусский комментатор жестко пошутил над хоккейным тренером

Во время трансляции матча регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и командой СКА (Санкт-Петербург), комментатор, ведший трансляцию на белорусском телеканале, напомнил, как в России уважают боярышник.

Комментатор канала «Беларусь 5» Арташес Антонян сказал дословно следующее:

Знарок как будто под боярышником.

Олег Знарок - это тренер СКА, а также сборной России по хоккею.

После матча Антонян пояснил, что всего лишь хотел скадать, что Знарок выглядит на удивление спокойным в то время, когда его команда проигрывает.

Минское "Динамо" выиграло у СКА этот матч со счетом 5:4.