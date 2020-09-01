1 сентября Харьков сковали масштабные пробки

Утро первого сентября в Харькове началось с 9 бальных пробок. Движение затруднено как в центре города - Сумской, Пушкинской, Ярослава Мудрого, так и на Полтавском шляхе и Московском проспекте.

Ехать проблемным перекрестком у Велозаводского моста сложно и в 11 часов дня. Большой поток машин наблюдается как в сторону центра, так и в обратном направлении.

Обычно водители здесь руководствуются принципом - кто первый выскочит, тот и прав, говорит Дмитрий. Сегодня ситуация не критичная, ведь здесь работает регулировщик.

Дмитрий, водитель:

Первый раз вижу здесь регулировщика. Это может быть и к лучшему. Ну, а так если был бы светофор, ситуация улучшилась бы на много. По Московскому проспекту в связи с тем, что ведутся ремонтные работы, есть проблема по передвижению. Пробки тоже есть. Минут 20 стояли там, и полчаса.

Пешеходам сегодня перейти дорогу здесь почти невозможно. Василий приехал в Харьков из Полтавской области и никак не может приспособиться к насыщенному трафику, постоянным перекрытиям и нестабильной работы общественного транспорта.

Василий:

Перерылы весь город, можно сказать. И там Московский проспект перекрыт, трамваи не ходят. Ситуация ужасная.

Обострение и без того постоянных пробок в Харькове водители связывают с Днем Знаний. Сегодня заработали школы и ВУЗы.

Маршрут Максима - 602 микрорайон, Индустиальная, потом центр. Сколько потратит времени в тянучках, боится представить, ведь накануне вечером из центра было невозможно уехать.

Максим, водитель:

Сегодня первое сентября, началась учеба, сейчас еще больше начнется движение, я думаю будет обострение в этом плане. Нужно не охватывать весь город в ремонтах, а начинать делать одну точку - заканчивать ее быстро. Я думаю, что нужно, ну, зашли на участок сделали - открыли, делайте соседний, а не сразу в одном месте 3 участка из-за чего движение ограничено.

Едва не опоздала с детьми на праздничную линейку в школу из-за пробок Анна. Рассказывает, ехали с Салтовки к центру целый час.

Анна, водитель:

Очень большой затор, тяжело было Барабашово проехать и на Киевской были пробки. Дольше всего стояли. Приехали минута в минуту, честно.

Вячеслав "таксирует" уже более 10 лет. Машин становится больше с наступлением осени всегда, говорит он, однако такой ситуации не вспоминает. Сегодня ездил по городу исключительно по навигатору, который целый день был "красный "от пробок.

Вячеслав, водитель такси:

Первое сентября всегда отличается во все года. Куликовский спуск и Пушкинская очень затруднено. Особенно по Пушкинской.

То, что нервы у водителей не выдерживают из-за пробок, а также увеличение количества машин на дорогах отразилось и на количестве аварий в городе. Подрались машины сегодня на Велозаводская мосту, тройное ДТП произошло на спуске Веснина, Пушкинской - и это только те ДТП, которые увидела сегодня съемочная группа АТН.

Не существенно лучше была сегодня ситуация и в общественном транспорте. В метрополитене, в частности, стали заметными интервалы между поездами. Кое-где на станциях ждать их приходилось по 5-ть и более минут.