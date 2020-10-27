Часть улицы Конторской перекроют для движения транспорта

Завтра, 28 октября, с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Конторской, на участке от ул. Ярославской до ул. Полтавский Шлях, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по улицам Полтавский Шлях, Дмитриевской, улице Конева, а также по другим прилегающим улицам.

Также движение транспорта будет запрещено с 8:00 до 20:00 29 октября по ул. Конторской на участке от улицы Конева до улицы Ярославской.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Рождественской, ул. Полтавский Шлях, ул. Конева и другим прилегающим улицам.