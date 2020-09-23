Lexus RX 450h:В поисках Грааля

История Lexus RX – это история более 20 лет конвейерной жизни, в которые уместилось четыре поколения автомобиля. Я познакомился, рассмотрел и изучил все четыре предыдущие генерации RX. И ездил на каждой из них. Сейчас передо мной фейслифт 4-го…

Еще 20 лет назад первое поколение RX устроило настоящую революцию, открыв Священный Грааль современного автопрома и став, по сути, родоначальником сверхпопулярных премиальных кроссоверов в том виде, в котором мы все их знаем. И сегодня у нас на тесте последняя генерация, вернее фейслифтинг — Lexus RX.

С 1997-го по 2003-й в мире было продано около 525 тысяч автомобилей первого поколения этой модели. Вы знаете, для автомобиля, который только лишь основал класс, это очень впечатляющая цифра!

За двадцать с небольшим лет конвейерной жизни модели RX, я был знаком со всеми четырьмя поколениями, которые насчитывает данная модель. Так вот последнее мое знакомство или вернее, не знакомство, а эксплуатация модели RX, была в 2017 году зимой. Тогда я проездил на машине около двух недель. Автомобиль мне понравился, но в Lexus заверяют, что фейслифтинг привнес в эту модель много нового и очень интересно, что же? И смогу ли я все это прочувствовать на себе?

И так, начинаем знакомство с рестайлингом Lexus RX 2020.

Как опознать новинку, отличить фейслифт от дорестайла? При сохранившейся общей стилистике кузова есть незначительные изменения в радиаторной решётке, изменения в головной оптике, но безошибочно признать новинку можно по «противотуманкам» в нижней части бампера, которые до рестайлинга располагались в треугольных вырезах под основным светом. Более того ПТФ стали продолговатой формы.

По поводу «противотуманок» сразу лайвхак — их желательно забронировать, т.к. нынешнее расположение подвергает их большей опасности, чем ранее.

В задней части перемены схожи с передней: иной бампер, да графика сегментов-наполнителей фонарей — горизонтальные полосы к окончанию фонаря поднимаются вверх: подобное решение визуально расширяет автомобиль и дает четкие очертания границы кузова. Смотрится хорошо, сдержанно и солидно. Да и в целом, как по мне — просто красиво.

Изменения коснулись не только внешнего вида автомобиля. Улучшился и комплекс безопасности Lexus Safety System +: к примеру, система авто-торможения теперь определяет пешеходов даже ночью (раньше только днем) и научилась распознавать велосипедистов. Если у вас возникает препятствие, то в автомобиле активируется функция экстренного торможения. С непривычки – такая реакция автомобиля при сдаче назад может шокировать. Полезная функция, но такое резкое торможение без всякого сигнала от автомобиля пугает. Хотя в жизни — это точно сэкономит вам деньги за ремонт, а возможно и сохранит кому-то жизнь…

Основные фары стали уже и тоньше. Механизм, появившийся в оптике Lexus RX, применен впервые в мире. Речь про вращающиеся зеркальные «лезвия» внутри фар, совершающие 6000 об/мин. Эту систему Lexus разрабатывал вместе с японской компанией Koito целых 13 лет, и утверждает, что надежность системы проверена многочисленным тестами. Теперь надо ответить на вопрос — зачем в фаре лезвие? Это часть системы адаптивного дальнего света, способной «вырезать» в световом пучке отдельные зоны, чтобы не слепить встречный и попутный транспорт. Само вращающееся зеркало — это дополнительная надстройка к уже распространенным матричным фарам, которая значительно улучшает их работу. Новая система, названная Bladescan, позволяет делать в световом пучке более узкие вырезы, чтобы более точно очерчивать тенью автомобиль впереди, при этом хорошо освещая пешеходов на тротуаре. Если у аналогичных матричных фар без Bladescan минимальный угол этого «выреза» — 6 градусов, то у фар c функцией Bladescan — 3,6 градуса. И еще – с этой функцией Авто видит дальше: у стандартных матричных фар активный дальний свет срабатывает на дистанции 32 м, а с системой Bladescan — 52 м. Работает это все по команде радара, просвечивающего пространство впереди 250 раз в секунду.

Несколько слов о двигателях, которые устанавливаются на фейслифтинговый RX. Гамму силовых агрегатов трогать не стали, на выбор, как и прежде, RX 300 c 2-литровой турбочетверкой (238 л.с.), RX 350 с 3.5-литровым атмосферным V6 (299 л.с.) и гибридный RX 450h (именно тот который у нас на тесте), у которого бензиновый мотор 3.5 развивает 262 л.с., но в сумме с электрической тягой пиковая мощность достигает 313 л.с.

Задний ряд сидений — это то, за что, наверно отчасти любят и ценят эту модель. По своей цене она соизмерима с BMW X3 и Mercedes GLC, но места здесь однозначно как в Audi Q7. Цены и размеры заслуживают отдельного разговора… На заднем ряду могут расположиться действительно три человека. Воздуха над головой достаточно, обивка, как и все материалы, очень качественная, хотя по-другому быть и не должно, т.к. модель RX - это вам не NX и тем более на UX. Расстояние до переднего сидения выше всяких похвал, да конечно как в роллс-ройсе не сядешь, но при обычной посадке вполне достаточно места. Здесь есть подогрев второго ряда сидений, две UCB-зарядки и дефлекторы обдува. Есть подлокотник, в котором есть подстаканники, а также дополнительно вставочка для различных мелочей. Кожа сидений, как спереди, так и сзади, хорошего качества. При столь внушительно втором ряду у Lexus RX не менее внушителен и багажник, который составляет 506-литров. Под фальшполом находим докатку. И завершает удобство пользования багажным отделением кнопка автоматического открывания/запирания.

Капитанский мостик - место водителя. Внутри мы видим знакомый стиль. Все органы управления в пределах досягаемости. В салоне Lexus RX много дерева, кожи, алюминия, воздуха и тишины. Только пластик под алюминий на центральной консоли я бы все-таки заменил на настоящий алюминий. Везде шикарные ровные строчки прошивки, руль хорош по сечению, мягенькая кожа тактильно отлично ощущается в руках. Единственное, на любителя, деревянные вставки на руле, но без них никак. Радует, что неполированное дерево с естественной текстурой — не скользит. Держаться за баранку приятно, хотя здесь тоже есть псевдоалюминий, но при этом он выглядит очень прилично. По центру торпедо уже фирменная черта Lexus — часы. В автопроме по-прежнему ищут оптимальный вариант интерфейса «мультимедийки», и производителей бросает из крайности в крайность. И, конечно же, тема противоречий с западными трендами продолжается и здесь. До обновления у кроссовера не было ни одного сенсорного экрана. Теперь — один, диагональю 12.3 дюйма в топе. У дорестайлинговый RX был несенсорный экран и управление через джойстик на центральном тоннеле, а теперь дисплей стал сенсорным, и он разместился ближе, чем был ранее, но, если не хочется тянуться к нему, отвлекаясь от дороги, можно воспользоваться тачпадом. Хотя многие владельцы Лексусов предпочли бы шайбу, как на BMW. Пару слов про изображение на мониторе и изображение с камеры заднего вида. Ни для кого не секрет, что японцы законодатели моды в электронике, а учитывая, что Lexus позиционируется как конкурент немецкой премиальной тройки (Mercedes, BMW, Audi), к качеству изображения у меня есть существенные претензии. Прямые линии на картах скорее выглядят как косые, а изображение с камеры заднего вида как на старом Андроиде… Скажите мне пожалуйста: это графика уровня 2020 года? Как по мне — нет, и это при условии, что это модель RX, продажи которой составляют около 30% от общего объема продаж автомобилей Lexus. Думаю, не ошибусь если скажу, что сэкономили…

Из положительного — появилось место для мобильного телефона, который мы всегда размещали в месте для подстаканников. Теперь у вас есть беспроводная зарядка и своё место для айфона. Безусловный плюс новой «мультимедийки» — совместимость с CarPlay и Android Auto. За рычагом селектора КПП мы видим блок управления подогревом и вентиляцией сидений (на нашем тестовом автомобиле помимо обогрева сидений имеются три уровня вентиляции) два USB-разъёма, розетка, два подстаканника и есть удобный бокс, в котором еще есть два USB-разъёма и еще одна розетка. В общем, по кокпиту водителя, претензий, по крайней мере у меня — нет.

Если у вас, как и у меня (имеется ввиду тестовый «гибрид») и заряженная батарея, то движение вы начинаете в полной тишине. Конечно, сейчас этим уже никого не удивить, уже полно полностью электрических автомобилей, но каждый раз для меня — это такая-то фантастика. Вы не слышите звук от двигателя, тем более от мотора с V-образной шестеркой объемом 3.5 литра.

При езде по далеко не идеальной дороге в первую очередь обращаешь внимание на шумоизоляциюю. И должен вам сказать, что шумоизоляция в RX недурна. Не скажу, что это идеал в своем классе, но то, что она хороша утверждаю. Звук двигателя при нажатии на акселератор доставляет вам нотки радости и ощущение того, что 3.5-литра объёма установлены здесь не зря. Динамика не ураганная, но ускорение вдавливает в сидения, как самого водителя, так и пассажиров. По паспорту гибридный RX до сотни разгоняется за 7,7 секунд — это неплохой показатель для автомобиля массой более двух тонн. Если быть точным, то гибридная модель имеет 2 175 килограммов. Небольшие неровности под колесами вообще проходят незамеченными, не помню, как это ощущалось на дорестайлинговом RX, но в нынешнем подвеска с легкостью с этим справляется.

Тестируя RX, много разворачиваясь и проезжая «змейку» я поймал себя на мысли, что понял в чем кайф деревянного руля. В первую очередь — это в его износостойкости. На моей «копейки» BMW кожаный руль, но он уже начал вытираться. Деревянный прослужит вам намного дольше.

Не знаю, как часто вам придётся использовать заявленные 7.7 секунд до сотни, но в движении если вам нужно где-то быстро ускориться, обогнать или догнать кого-то, субъективно складывается ощущение, что 313 лошадиных сил, которыми наделён RX, сполна отдают свою мощность и передают ее на колеса эффектно. В ходу, пожалуй - единственное, что может раздражать в гибридном RX 450h — немного «вариаторный» характер трансмиссии. Роль «автомата» здесь выполняет планетарная передача. Нередко бензиновый двигатель зависает на высоких оборотах, и набор скорости происходит без изменения тона мотора. В целом создатели машины провели ревизию баланса между спортом и комфортом. С обновлением кузов кроссовера стал жестче, увеличилось число сварных точек и клеевых соединений. Шасси обзавелось более толстыми стабилизаторами, ступицами повышенной жесткости, доработанными амортизаторами с системой подавления вибраций и перенастроенным рулевым управлением. Если раньше активная подвеска, автоматически меняющая характеристики в зависимости от дорожных условий, имела 30 режимов работы, то теперь их число выросло до 650. Но не только это должно изменить повадки машины на дороге, а еще и появление чего-то вроде системы управления вектором тяги, которую сами лексусовцы называют «системой активного управления поворотом», или Active Cornering Assist. Она выборочно подтормаживает колеса, чтобы машина лучше «ввинчивалась» в поворот, при этом сохраняя достаточно тяги на других колесах. То есть, электроника не осаживает машину и не мешает быстрому прохождению поворотов. Конечно же, в поворотах есть небольшой крен, но как без него. В целом аавтомобиль очень неплохо стоит на траектории.

У RX 450h заявлена внушительная максималка в 200 км/ч. Но это максималка и заявлено, не знаю как часто вы будете использовать авто на пределе, но мне наиболее комфортно ехать в диапазоне 120-140 км/ч. И не потому что мне не нравится ехать быстрее, а потому что у каждого автомобиля есть определенная скорость на которой ты чувствуешь себя комфортно, удобно или даже уютно.

Одни выбирают RX вместо BMW X3 и Mercedes GLC за размеры, другие рассматривают его в качестве альтернативы большим кроссоверам, вроде X5, GLE и Q7. Но, нетрудно догадаться, что поспорить с выгодным соотношением цена/опции немцы просто не в силах. Выбирать ли гибрид или традиционный ДВС — здесь на любителя. Расход: не буду называть паспортные данные, т.к. ни разу в моей жизни и ни на одном автомобиле паспортные данные не совпадали практикой. Во время теста у меня получилось 11.8 литров на 100 километров. Мало верю в эти показатели, потому что нужно больше времени. Если ваш трафик составляет 50/50 город-трасса, скорее всего у вас расход будет от 12 до 14 литров топлива.

Суммируя свои ощущения от теста, подведу итог. Начну с того, что не совсем понравилось. Во-первых — внешность стала мягче, можно это отнести как к положительным, так и к отрицательным изменениям, кому что больше нравится. Во-вторых — качество изображения с камеры заднего вида. И в-третьих — тормоза. Их бы не мешало подтянуть до общего уровня всего автомобиля. Теперь о хорошем о плюсах. эксплуатационные свойства цена-качество мне кажется все же на самом высшем уровне среди конкурентов. Плюс отличный салон. Нигде в процессе эксплуатации по-разному покрытию не было замечено никаких скрипов, стуков — ничего что бы отвлекало от получения удовольствия во время езды. Плюс реально ощущается надежность модели. Плюс хороший двигатель, работающий в паре с электромотором, и понятная коробка передач. Отличный свет, хорошая шумоизоляция. В ходе обновления кроссовер прошел шлифовку, чтобы уверенно сиять в своем классе еще несколько лет до выхода нового поколения. И если положить все вышеперечисленное на чашу весов негатив-позитив, то однозначно перевес будет в сторону позитива. Покупать ли обновленный RX — решать конечно же вам. Я бы себе такую машину взял.

LEXUS RX 450 h Luxury

Двигатель: 24-Valve, DOHC, Dual VVT-iW - V6 (3456 см³) + электромотор

Мощность: 313 л.с. при 6000 об/мин

Макс. Момент: 335 Нм при 4800 об/мин

Трансмиссия: полный привод (4WD), вариатор (0 ступеней)

Подвеска: спереди - независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон, сзади – независимая, на двойных поперечных рычагах

Тормоза: Дисковые, вентилируемы спереди и сзади

Диски: 20"

Шины: 235/55 R20

Масса: 2175 кг (снаряженная)

Мощность/масса: 144 л.с./тонну

0-100 км/ч: 7.7 c

Макс. Скорость: 200 км/ч