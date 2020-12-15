В Харькове из-за обледенения проводов приостановили работу четыре троллейбусных маршрута

15 декабря 2020 г. 9:37
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В Харькове приостановили работу четыре троллейбусных маршрута - из-за обледенения проводов. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в Фейсбук сегодня утром.

По его информации, транспортники работали над очисткой контактной сети всю ночь.

«Проезжаемость трамваев обеспечена полностью. Но, несмотря на все усилия сотрудников горэлектротранспорта, из-за ледяного дождя, который в разных частях города шел всю ночь, ситуация с троллейбусами немного хуже. Четыре маршрута пока не едут - №№6 (Основа), 12, 17 и 18 (П.Поле, ул.Рудика). Есть сложности с маршрутом 27 (ул.Холодногорская, ул.Дудинской)», - написал он и попросил харьковчан планировать свои передвижения по городу с учетом тех трудностей, которые доставляет погода.

Как сообщалось, из-за непогоды дорожники рекомендуют водителям грузового транспорта ограничить передвижения.

Другим водителям автотранспорта рекомендуют передвигаться на минимальной скорости, держать дистанцию ​​и избегать резких маневров.

 

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