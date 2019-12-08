9 декабря - Юрьев день: традиции и народные приметы

9 декабря православные христиане отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник называется Юрьев день.

Празднование дня памяти Георгия Победоносца, небесного покровителя князя Ярослава Мудрого, было установлено в православной церкви в память об освящении Георгиевского храма в Киеве в 1051–1054 годы.

Юрий, или Георгий – римский воин, христианский святой, мученик. Был родом из греков Каппадокии. Сын римского офицера Гиротония и его жены христианки Полихронии. Был гвардейцем и соратником римского императора Диоклетиана. Во время гонений на христиан потерял все должности. Мужественно принял смерть, отказавшись отречься от своей веры в Иисуса Христа.

9 декабря крестьяне имели право переходить от одного хозяина к другому.

Правда, эта традиция была отменена русским царем Борисом Годуновым в конце XVI столетия. Как известно, крылатая фраза "Вот тебе, бабушка и Юрьев день" означает утраченные возможности.

Юрьев день: традиции

Считалось, что на Юрия зима полностью вступает в свои права: "Юрий мостит, а Никола гвоздит". Поэтому до 9 декабря люди заколачивали окна и оббивали двери войлоком, чтобы защитить свои избы от злых морозов.

А отправляясь в дальнюю дорогу 9 декабря, обязательно нужно было отслужить молебен о благоприятном окончании предстоящего путешествия.

Также в Юрьев день молились святому Георгию с просьбой защитить домашнее хозяйство, просили здоровья и безопасности для скота, чтобы хищники не трогали его.

Наши предки также верили, что 9 декабря "Егорий отпускает на волю волков" и они могут нападать на всякий скот.

Для защиты домашней животины крестьяне бросали угольки в воду, а потом несколько штук заносили в сарай со скотом.

Юрьев день: что нельзя делать

В Юрьев день запрещалось работать. Верили, что всем, кто не уважает святого, он принесет беду. Волки часто оказывались в роли исполнителей наказания. Они могли напасть на скот провинившегося человека, а также на него самого.

Кроме того, в народе считалось, что для того, чтобы жить в достатке и не иметь долгов, обязательно до Юрьева дня нужно избавиться от долгов или расплатиться по счетам.

"Егорий – над волками хозяин. Что у волка в зубах, то Егорий дал". Это означает, что спасать обреченное на съедение волком животное было нельзя, иначе можно было разозлить святого Георгия. Существовала легенда, что в этот день святой, в образе седого старика, ходит по лесу, собирает в стаю волков и распределяет между ними коров и овец.

Приметы на Юрьев день

На Юрьев день следили за температурой за порогом. Если за окном мороз, то и вся зима обещала за щеки искусать, а коли иней на стекле нарос, то весной хорошего урожая можно ждать.

- Если до 9 декабря выпало много снега, то до 6 мая все растает, и вырастет новая трава.

- Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой.

- Сильный ветер 9 декабря: ожидайте трескучих морозов.

- Если на 9 декабря весь день метет метель, то будет раннее поение пчел.

Для родившихся 9 декабря лучшим талисманом будут халцедон либо хризоберилл.