Черная пятница в твоем городе: когда и кто принимает участие?®

К Черной пятнице заранее готовятся большие города Украины. В 2020 году покупатели ожидают Black Friday в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе, Львове и других больших городах. Торговые центры планируют грандиозное событие за несколько месяцев. Магазины заранее создают перечень акционных товаров и предупреждают о скидках покупателей. Обычно период распродаж начинает за несколько дней до самой пятницы и продолжается ещё 72 часа. В 2020 году старт акции Черная пятница будет 27 числа ноября месяца. Стоит отметить, что 30 ноября, в понедельник, будет распродажа Киберпонедельник.

Чтобы узнать о самых “горячих” днях скидок в Харькове, внимательно следите за рекламой и рассылками любимых магазинов. Некоторые акционные предложения ограничены во времени и нужно успеть купить по выгодной цене.

В Black Friday магазины предлагают скидки на большой ассортимент товаров. В гипермаркетах электроники Харькова, таких как Алло, Эльдорадо, Комфи вас будут ожидать грандиозные распродажи. Опытные покупатели делают ставки на самые дорогие товары: телефоны, телевизоры, ноутбуки, холодильники и стиральные машины. Скидка на них может достигать -40%-50%. Магазины одежды не отстают. Бутики категории мас-маркет предлагают скидки от -15% до -50% на новую коллекцию. На распродажах также можно будет купить выгодно кожаную и меховую верхнюю одежду.

Популярные магазины Watsons, Yves Rocher, Brocard делают хорошие скидки на брендовую косметику, гигиенические средства и духи. В зависимости от стоимости товара скидки могут быть от -10% до -50%. Это отличный шанс пополнить свою косметичку необходимой косметикой без урона для семейного бюджета. Также скидки ожидаются в книжных магазинах Харькова, где вы можете приобрести не одну, а сразу несколько книг. Чёрная пятница порадует и ваших питомцев, ведь магазины зоотоваров также дарят скидки на корм, одежду для животных, аксессуары и игрушки. Выгодно можно купить манежи и домики для кошек и собак.

Бренды заботятся не только о стационарных магазинах. Они тщательно проверяют работу своих сайтов, чтобы они смогли выдержать двойную нагрузку. Интернет-покупки не менее популярны во время Чёрной пятницы, ведь их можно совершить одним кликом. Приятным бонусом является и бесплатная доставка, которую предлагают при онлайн-шопинге. Лидерами в успешном проведении Чёрной пятницы являются сайты Aliexpress, Rozetka, Lamoda и Makeup.ua. Поэтому покупки вам могут привезти прямо под двери.

Чтобы Black Friday принесла вам только приятные впечатления, заранее подготовьтесь к событию. Более подробно о торговых сетях и бутиках, которые участвуют в Черной пятнице в Харькове, Киеве и других городах Украины читайте здесь. Изучите рекламные предложения магазинов в вашем городе и выбирайте самые выгодные для вас. Если вы живете в небольшом городке, не отчаивайтесь. Онлайн-шопинг стирает барьеры и вы можете насладиться сезоном распродаж, совершая покупку одним кликом. А если магазин подарит вам бесплатную доставку, то приобретения станут еще более приятными.