Диетолог объяснил, почему на завтрак нельзя есть бананы

Известный диетолог Дэрил Джоффри посоветовал воздерживаться от перекусов бананами с утра. Он назвал такой вариант завтрака одним из худших, сообщает Times now. По его словам, есть бананы с утра – плохая идея, поскольку фрукт на 25% состоит из сахара.

"Бананы дадут вам быстрый импульс энергии, но вскоре вы устанете и почувствуете голод... Съеденные утром без ничего, они приведут к увеличению уровня сахара в крови и спровоцируют обостренный аппетит", – объяснил диетолог.

Он заметил, что бананы богаты калием, клетчаткой, магнием и другими необходимыми питательными веществами, которые во многом способствуют здоровью, но одних лишь фруктов недостаточно, чтобы поддерживать организм до обеда.

Чтобы бананы на завтрак приносили пользу, их нужно сочетать с полезными жирами - арахисовым маслом, натуральным йогуртом, кашами, которые нейтрализуют действие сахара и предотвратят всплеск инсулина.