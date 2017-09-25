Документальный фильм о харьковском доме "Слово" отобрали на Варшавский кинофестиваль

25 сентября 2017 г. 14:05
Источник: Левый берег

Документальный фильм Тараса Томенко "Дом "Слово" отобрали в конкурс 33-го Варшавского кинофестиваля.

Фильм рассказывает о жильцах дома "Слово" в Харькове в 1930-е годы, когда в дом, построенный кооперативом писателей, поселили Михайля Семенко, Ивана Багряного, Николая Хвылевого, Николая Кулиша, Юрия Яновского и других. В мае 1933 года начались репрессии в том числе против жителей дома - до 1938 года репрессировали жителей большинства квартир в "Слове".

Авторами сценария выступили Тарас Томенко, Любовь Якимчук и Ярина Цымбал.

Кроме "Дома "Слово" в документальном конкурсе на Варшавском кинофестивале примут участие 14 фильмов.

Кинофестиваль пройдет с 13 по 22 октября.

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