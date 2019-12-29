Элегантное платье или пижама -"единорог". В чем лучше встречать новый год, и во сколько обойдется праздничный образ

Год благородного и опрятного животного - белой крысы - специалисты советуют встречать в светлых нарядах с яркими вкраплениями. А так как год впридачу еще и металлического зубастика, то будут ярко выглядеть сочетания блесток и шелка, говорит коммерческий директор женского бутика "Natali Bolgar".

Марионилла Севидова, коммерческий директор "Natali Bolgar"

Светлые оттенки, возможно, это может быть серебряный и металлизированный. Возможно, отдать предпочтения тканям и нарядам в этих тканях с лоском. Которые придают определенную праздничность, и в тоже время есть намек на вот эти бликовые все ткани и намек на металлизированные оттенки

Выбрать себе на празднование Нового года можно платье длиной чуть ниже колена или миди, праздничную блузку с актуальной юбкой плиссе или же хороший и удобный костюм.

Образ может быть и элегантный и актуальный в стиле кэжуал.

Праздничный наряд в бутике обойдется от полутора тысяч до четырех. Если же хочется встретить новый год в традиционных новогодних костюмах Cнегурочки и Деда Мороза - здесь тоже выбор большой - даже для малышей. К примеру, этот детский костюм Деда Мороза обойдется в 350 гривен без бороды, ее можно приобрести отдельно за полсотни.

Владислав Смирный, торгует новогодними костюмами

Костюмы мы шьем без подкладки - потому, что они более мобильные. Без подкладки костюм можно надеть как на зимнюю куртку, так и в помещении - без куртки, Дедушке Морозу не будет жарко.

Костюм Снегурочки такой же укомплектованности, то бишь шапка, рукавицы, халат, пояс. Стоит 550 гривен. Она идет универсальная, приталенное платьице. Одевается через голову. Костюмы Дедушек Морозов стоят по 550 гривен - за шапку, рукавицы, халат и пояс.

Чтобы дополнить образ Дедушки бородой и париком, придется доплатить две сотни гривен. Дешевле наряд - 400 гривен, а дорогой костюм - более двух тысяч.

А вот собственно, Владислав, демонстрирует царский комплект Дедушки, отличается он комплектацией и наличием воротника и двойными рукавами.

Сюда в комплекте входит всё, кроме валенок, то бишь шапка, парик, длинная борода, большой мешок, рукавички и оплетка на посох без палки.

А чтобы не натягивать на себя целый костюм, можно дополнить любой образ вот такой праздничной шапочкой - приобрести их можно от 30 гривен до 60. Самые популярные - красные из меха или велюра. Для любителей креатива и уюта предлагают провести новогоднюю ночь в мимимишном кигуруми, самые популярные варианты - единорог, панда и, конечно же, котик.

Александр Чуев, торгует праздничными аксессуарами

Детвора разобрала кигуруми, вообще отлично берут деткам - детские, и взрослые тоже, родители не отстают тоже, берут хорошо, разные. Цена взрослого - 500, детского - 350.

Очень популярны, говорят продавцы, венецианские маски и маски со звериными мордочками для малышей, которые стоят от 20 до 150 гривен.