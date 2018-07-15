Франция ограничила доступ к горе Монблан из-за опасности

Французские власти издали распоряжение, ограничивающее доступ к вершине самой высокой горы страны - Монблан.

Об этом сообщает ВВС.

Из-за большого количества желающих и рисков для безопасности альпинисты не будут допущены к популярному маршруту на пик "Королевский путь" в течение восьми дней.

Но альпинисты, которые уже забронировали проживание на маршруте, смогут подняться.

В последнее время возникают опасения относительно количества туристов, посещающих Монблан летом.

Ограничения, введенные в субботу, означают, что только альпинисты, которые смогут доказать, что они уже имеют бронирование в высокогорном лагере, смогут подняться на вершину Монблан по простому и наиболее посещаемому маршруту.

Власти региона Верхняя Савоя заявили, что пропускная способность высокогорного лагеря составляет 120 человек, но это количество часто превышается, что значительно повышает риски для безопасности и общественного порядка.

Гора Монблан с 11 вершинами, которые достигают более чем 4000 м над уровнем моря, является самым высоким горным хребтом Западной Европы.

В прошлом году на подступах к пику погибли 15 человек, в этом году в результате падения погибли двое.