Горящие туры – куда чаще ездят на отдых харьковчане?®

Авиасообщение в Харькове стремительно развивается. Сегодня открыты несколько десятков направлений для вылета на отдых. Какие же страны выбирают харьковчане для путешествий в компании друзей или семьей? Какие критерии к выбору туров ставят местные жители? Давайте разбираться!

Критерии к выбору направления для отдыха

Под категорию «отдых» могут попадать самые разные программы туров. Для кого-то отпуск – это идеальное время для отдыха на пляже и купания в море. А кто-то не мыслит путешествий без увлекательных многочасовых экскурсий и долгих пеших прогулок.

Как показывает практика, харьковчане чаще всего выставляют такие условия к выбору горящих туров:

вылет из Харькова;

проживание вдали от шумного города (и это неудивительно – местные жители устают от шумных улиц и скопления людей);

выгодная стоимость (особенно это частный критерий для семьи с несколькими детьми).

Самые популярные направления среди харьковчан

Что ж, теперь давайте разберёмся, по каким направлениям люди отправляются по горящим турам из Харькова. Руководитель офисов Поехали с нами в Харькове по ул. Отакара Яроша, 27 Татьяна Ткаченко рассказала, что горящие туры с вылетом из Харькова чаще всего покупают в такие страны:

Египет и Турция

Это самые бюджетные и при этом комфортабельные направления для туристов. И Египет, и Турция одинаково подходят, как для отдыха с друзьями, так и для путешествий с маленькими детьми. Обе эти страны отличаются развитой инфраструктурой, выгодной стоимостью путевок (особенно если покупать горящие туры из Харькова) и обилием достопримечательностей.

Дороже всего в Египте и Турции отдыхать летом и в бархатный сезон (с середины сентября до начала ноября). Дешевле всего – зимой. Однако в таком случае следует проверить, возможен ли пляжный отдых на том или ином курорте.

Черногория

За последние несколько лет харьковчане особенно полюбили туры в Европу. Это в первую очередь можно объяснить безвизовым режимом – теперь, чтобы отправиться на отдых на курорты Европы, достаточно иметь под рукой биометрический паспорт.

Черногория возглавляет топ европейских курортов не просто так. Это живописная страна, которая, несмотря на небольшую площадь, имеет массу интересных достопримечательностей (природные памятки, старинная архитектура, скалистые побережья, вершины гор и т.д.).

Здесь нет понятия «Все включено», как в Турции или Египте, однако стоимость проживания и питания довольно бюджетная. Особенной популярностью у жителей Харькова пользуются курорты: Будва, Котор, Бечичи.

Греция

Колыбель цивилизации, которая сохранила памятки античности, также входит в рейтинг самых популярных стран для отдыха у жителей Харькова. Греция – живописная страна, известная уютными белыми домиками, узкими улочками и массой достопримечательностей.

Чаще всего вылеты из Харькова проводятся на Салоники. Оттуда вы можете добраться до одного и самых популярных курортов страны – Халкидики. Особенно впечатляет туристов островная Греция: не упустите возможности посетить Крит, Корфу, Санторини или Родос.

Испания

Страна жаркого солнца, горячей корриды и холодного вина. Испания – это лучшее решение для отдыха – вы сможете насладиться старинной архитектурой городов, позагорать на самых красивых и длинных европейских пляжах, отправиться на шоппинг и отведать блюда и напитки местной кухни (ну кто откажется от хамона, сангрии или паэльи).

Наибольшей популярностью у харьковчан пользуются такие курорты Испании: Коста-Дорада, Коста-Брава, Коста-дель-Соль. Отели здесь комфортабельные, часто – с личными бассейнами системой питания завтрак или завтрак/ужин.

Правда, следует учитывать, что туры из Харькова в Испанию недешевые. Чтобы сохранить семейный бюджет, следите за горящими предложениями от туроператоров.

Какое бы из этих направления для отдыха вы ни выбрали, можете быть уверены, что отпуск удастся на славу. Главное – выбирайте подходящий сезон и следите за наличием горящих туров – так у вас будет возможность купить путевку со скидкой от 20 до 50%!