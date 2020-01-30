Харьков попал в топ-30 мегаполисов мира с наиболее затрудненным движением - рейтинг

30 января 2020 г. 14:34
Источник: Новое время
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Киев, Одесса, Харьков и Днепр попали в рейтинг городов мира с самыми высокими потерями времени в пробках.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга Traffic Index 2019 от компании TomTom, которая занимается производством навигаторов и созданием программного обеспечения для них.

Аналитики оценили городские пробки в 416 городах из 57 стран мира. Среди городов с самыми загруженными дорогами оказались украинские Киев, Одесса, Харьков и Днепр.

За год трафик на дорогах Киева вырос на 7%, и столица переместилась с 13 на 12 место. Одесса осталась на 18 месте с загруженностью дорог 47%. В Харькове и Днепре ситуация за год не изменилась: Харьков - 29 (43%), Днепр - 47 (37%).

Первое место в рейтинге у индийского города Бангалор, загруженность его дорог составляет 71%, второе в столице Филиппин Манилы (71%), третье - у столицы Колумбии Боготы (63%).

Среди европейских городов в топ-3 вошли Москва, Стамбул и Киев.

Полный рейтинг можно просмотреть здесь.

 

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