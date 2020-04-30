Харьковчанам не советуют выпускать кошек на улицу во время карантина

Харьковчанам не рекомендуют выпускать домашних кошек и котов на улицу - во избежание заражения различными инфекциями.

Об этом рассказали в КП «Центр обращения с животными», передает пресс-служба Харьковского горсовета.

На предприятии сообщили, что в центр все чаще стали поступать звонки от горожан, которые хотят сдать своих котов в приют из-за страха заразиться коронавирусом от домашнего животного.

«По данным ВОЗ, лабораторного подтверждения передачи COVID-19 от кошки к человеку пока не выявлено. Поэтому ни в коем случае не стоит поддаваться панике и избавляться от домашних питомцев. Кошки болеют своим специфическим коронавирусом, не опасным для человека», - подчеркнули в центре.

Однако во избежание инфицирования животных ветеринары центра рекомендуют держать их дома.

В приюте также отметили, что стерилизация защитит кошек не только от нежелательного потомства и инфекционных заболеваний, но и поможет легче перенести отсутствие прогулок на улице.

По данным горсовета, льготная стерилизация в ветеринарной клинике «Социальный ВЕТцентр» стоит 340 грн. Чтобы воспользоваться услугой, владельцу необходимо предъявить пенсионное удостоверение.