Харьковчанам не советуют выпускать кошек на улицу во время карантина

Харьковчанам не рекомендуют выпускать домашних кошек и котов на улицу - во избежание заражения различными инфекциями.
Об этом рассказали в КП «Центр обращения с животными», передает пресс-служба Харьковского горсовета.
На предприятии сообщили, что в центр все чаще стали поступать звонки от горожан, которые хотят сдать своих котов в приют из-за страха заразиться коронавирусом от домашнего животного.
«По данным ВОЗ, лабораторного подтверждения передачи COVID-19 от кошки к человеку пока не выявлено. Поэтому ни в коем случае не стоит поддаваться панике и избавляться от домашних питомцев. Кошки болеют своим специфическим коронавирусом, не опасным для человека», - подчеркнули в центре.
Однако во избежание инфицирования животных ветеринары центра рекомендуют держать их дома.
В приюте также отметили, что стерилизация защитит кошек не только от нежелательного потомства и инфекционных заболеваний, но и поможет легче перенести отсутствие прогулок на улице.
По данным горсовета, льготная стерилизация в ветеринарной клинике «Социальный ВЕТцентр» стоит 340 грн. Чтобы воспользоваться услугой, владельцу необходимо предъявить пенсионное удостоверение.