Харьковчанам представят перформанс "Винегрет"

Выставка скульптур и инсталляций «Винегрет» откроется 11 февраля в Художественной галерее имени Генриха Семирадского. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В экспозиции будут представлены 50 работ харьковских художников: скульптуры, объекты и инсталляции, выполненные в различных материалах и техниках (бронза, мрамор, гранит, керамика, бетон, дерево и асфальт).

«Эта выставка для всех, кому нравится современная скульптура, кто ностальгирует по классическому академическому искусству и кто недавно заинтересовался модными трендами «соверменные объекты и инсталляции». Такая широкая целевая аудитория у выставочного проекта «Винегрет», и вы не уйдете с выставки без определенных эмоций: будь то эстетический шок или художественный релакс», - отметили организаторы.

Начало мероприятия - в 17:00.

Место проведения: пл. Свободы, 6 (северный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина).

Экспозиция будет работать до 7 марта.