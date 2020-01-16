Харьковские мишки наконец-то уснули. Как долго косолапые готовили свою берлогу к спячке?

Погода сбила медвежий сон. 6 бурых и 3 гималайских медведя должны были впасть в зимнюю спячку еще в середине декабря. Впрочем, теплые дни заставили косолапых проявлять активность и долго готовиться ко сну. И вот наконец пушистики залегли в своих берлогах и наслаждаются сновидениями. По словам пресс-секретаря зоопарка процесс подготовки к зимней спячке длительный и начинается еще осенью.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

В осінній період головна мета клишоногих – жирування, адже від ситності та кількості з'їденого залежить, як довго і міцно спатимуть тварини. Серйозно підходять до цього правила не всі. Відмінники - бурі ведмеді Матвій, Соня і Глаша, які відповідально готуються до зими, поїдаючи в тому числі м'ясо. А ось молодий ведмідь Вася більше любить хлібобулочні вироби. Як результат, жирових запасів до весни йому не вистачає, він погано спить, прокидається і з сердитим гарчанням вимагає їжу. У народі таких ведмедів називають «шатунами».

Один из очень важных этапов - подготовка берлоги ко сну. Косолапые ее утепляют соломой, потому что она дольше служит, рассказывает Жанна Сивуха. На одну берлогу, к примеру идет до 8 тюков соломы, мишки бережно ее укладывают неким гнездышком. А по позе медведя во время сна можно следить за температурным режимом, говорит пресс-секретарь зверинца. Если пушистому жарко - он спит на спине, а если холодно - сворачивается в клубок и прячет нос.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Кому немає рівних в облаштуванні барлога, так це бурому ведмедю Матвію. Ще влітку, коли в раціон входили зелені гілки, листочки він з'їдав, а гілки збирав, використовуючи згодом для утеплення зимової резиденції. Є серед наших підопічних і ледарі – бурі ведмеді Маша і Ваня не будують собі барліг, у цьому їм допомагають співробітники зоопарку.

И хотя у каждого мишки есть свое место для зимовки гималайцы Бай и Бума во время соревнований - кто больше запасется вкусностями и сеном на зиму, начали друг у друга втихаря воровать, что в итоге закончилось зимовкой в ​​одной берлоге. Теперь, когда мишки сладко сопят, сотрудники зоопарка внимательно стерегут их сон и следят чтобы у всех косолапых была емкость с водой, потому что медведи иногда просыпаются и пьют воду.