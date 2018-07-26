Из Харьковского аэропорта в Италию самолет улетел без багажа пассажиров

26 июля 2018 г. 13:57
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25 июля пассажиры, улетавшие в Италию из Харькова, отправились в полет без багажа.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского аэропорта.

По их информации, инцидент произошел с пассажирами авиарейса YE 5671, который выполнялся авиакомпанией Yanair по маршруту Харьков-Римини.

По решению авиакомпании багаж пассажиров не был загружен в самолет, поэтому  в данный момент багаж находится в Международном аэропорту «Харьков».

"Авиакомпания ведет работу над тем, чтобы как можно быстрее доставить багаж пассажирам в Римини", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что над вопросом доставки багажа своим туристам в пункт, где они находятся в т.ч. работает туроператор.

Так как авиабилет (в т.ч., когда он включен в туристический пакет) является договором на перевозку пассажира и его багажа с авиакомпанией, всю ответственной перед пассажиром несет именно перевозчик, отметили в пресс-службе.

 

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