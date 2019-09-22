 

Как прошла «Ночь науки» в медуниверситете

22 сентября 2019 г. 10:43
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21 сентября в Харькове прошла «Ночь науки», в рамках которой ведущие университеты Харькова презентовали свои научные разработки и достижения, продемонстрировали различные эксперименты, а также познакомили своих гостей с работой лабораторий и кафедр.

Одним из самых популярных мест образовательного проекта «Ночь науки» стал Харьковский национальный медицинский университет.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в этот день этот ВУЗ посетили тысячи харьковчан и гостей города.

Гостям ВУЗа предоставили возможность определить свою группу крови, узнать, какие микроорганизмы находятся на ладонях, а какие вызывают стоматологические заболевания.

Студенты университета учили желающих, как правильно мыть руки и чистить зубы, потому что большинство людей делает это неправильно.

Также они показывали, как проводить сердечно-легочную реанимацию, измерять пульс и давление, делать внутривенные и внутримышечные иньекции и пр.

Те же, кто интересуется стоматологией, могли попробовать сделать укол и удалить зуб на искусственных моделях.

Как рассказал проректор по научной работе ХНМУ Валерий Мясоедов,  все локации были ориентированы на людей разного возраста - от пяти лет и до глубокой старости.

«Здесь представлена медицина от микроскопа до сознания человека. Перед кафедрами мы ставили одну задачу: все, что вы покажете, должно быть интересно тем, кто сюда придет. По факту, наш университет представил медицину простым языком, но с нюансами, которые скрывает в себе каждое медицинское направление. Мы говорим просто о сложных вещах, даем первичные консультации. И все желающие, даже маленькие дети, могут попробовать себя в роли врача, исследователя», - отметил Валерий Мясоедов.

Одной из изюминок «Ночи науки» в медуниверситете стала выставка «Медицина народов мира», на которой иностранные студенты представили материалы и продукты питания, которые используются в их странах в качестве лечебных народных средств.

 

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