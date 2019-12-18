Киев вошел в десятку лучших кулинарных городов Европы®

В рейтинге британского издательства украинская столица заняла шестое место.

Развитие гастрономического туризма в Украине

Рейтинг лучших европейских городов с точки зрения кухни в очередной раз подтвердил, что украинцам есть чем гордиться. Действительно, многие рецепты, которые мы используем в повседневной готовке, для иностранцев могут быть вкусной и незабываемой экзотикой, что уже говорить о высокой украинской кухне. Гастрономический туризм — популярный в наше время вид отдыха, предполагающий не только путешествие и осмотр популярных достопримечательностей, но и дегустации местных изысков и посещение культовых заведений.

Иностранцам нравятся традиционные украинские блюда, оригинальные закуски и крафтовый алкоголь, который разительно отличается в разных областях. Особенно впечатляет гастротуристов использование домашних продуктов и фермерских деликатесов, производство которых растет с каждым годом. Однако есть в украинском гастротуризме и свои недостатки.

Часто встречаются прекрасные отзывы о кухне, совмещенные с негативной реакцией на заведения — обслуживание, чистоту и интерьер. Специалисты дизайн-студии Partner Design уверены, что превратить Киев в обязательную часть любого европейского гастротура поможет создание необычных локаций с оригинальным и впечатляющим интерьером.

Вкусно и красиво

Визуальная составляющая играет важную роль в наше время тотальной инстаграмизации. О месте вряд ли будут говорить и советовать друзьям, если оно не выглядит достаточно хорошо, чтобы сфотографировать его для своих соцсетей. Только гармоничным сочетанием оригинального дизайна с вкусной кухней и приятным обслуживанием можно добиться популярности заведения.

Красота и экстравагантность интерьера не должны сказываться на его функциональности. Если это не учитывать, можно получить бесполезный, но впечатляющий проект. Не каждый дизайнер способен разработать интерьер общепита, ведь здесь важно учитывать десятки важнейших нюансов вроде рационального зонирования, вентиляции, пожарной безопасности, освещения и нагрузки на санузлы. Только с учетом всех этих моментов красивый интерьер возымеет смысл и будет пригодным для размещения и кормления гостей.

Как получить продуманный дизайн-проект помещения ресторана

Дизайн-студия в Киеве Partner Design может похвастаться успешными проектами в сфере ресторанного бизнеса. При этом компания занималась разработкой интерьеров не только для отечественных ресторанов и баров, но и для зарубежных. Яркий пример — кофейня в Филадельфии, спроектированная специалистами Partner Design.

Проектирование ресторанов дизайнерами Partner Design начинается с консультации, во время которой обсуждаются идеи заказчика, основные требования и особенности. Далее разрабатываются чертежи проекта, в которые закладываются оригинальные решения для конкретной кухни или бара, утверждается планировка и основные интерьерные элементы. Дизайнеры компании прекрасно разбираются в современных тенденциях ресторанной моды, потому всегда готовы предложить свежее и стильное решение для любой площади.

После утверждения чертежей наступает время расчета стоимости и, как только бюджет согласован и утвержден, можно приступать к воплощению. Чтобы была ясна конечная цель, создается детальная 3D-визуализация, после чего специалисты компании осуществляют контроль всех работ и материалов. По окончании работ заказчик получает продуманное и стильное помещение, в котором его ресторанный бизнес просто не сможет остаться незамеченным.

+38 (067) 808-45-72

office@partner-design.com.ua