Когда придет весна: что "предсказал" харьковский сурок Тимка-III

Сурок Тимка-III, которого традиционно разбудили в начале февраля в поселке Гайдары Харьковской области, спрогнозировал затяжную весну, сообщает Голос Украины.

Свой прогноз «прорицатель» сделал на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина, где он и живет.

По прогнозам сурка, весна придет через 6 недель.

«Тимка не увидел своей тени, поэтому весна наступит не раньше 15 марта», - сообщила сотрудница биостанции Надежда Токарная «посоветовавшись» с сурком.

Также уже традиционно сурок Тимка делает шуточный прогноз на актуальную тему - в этом году организаторы Дня сурка предложили подопечному университетских биологов определить, будет ли снежной следующая зима.

Животное несколько раз запускали на столик с соответствующими надписями, но его «вердикт» был один и тот же: и следующая зима будет бесснежной.