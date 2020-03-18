Когда Украина переходит на летнее время

Когда и в какую сторону украинцам следует переводить стрелки часов и как безболезненно пережить "украденный" час?

В 2020 году Украина не отказалась от перевода часов с зимнего на летнее время.

Традиционно страна переводит стрелки часов в последнее воскресенье марта. В 2020 году это произойдет в ночь с 28 на 29 марта.

Стрелки часов следует перевести на один час вперед.

Идея перевода часов возникла у американского президента Бенжамена Франклина. Он хотел экономить свет в магазинах. Однако в США эту инициативу заблокировали производители свечей. Впервые же часы перевели в Великобритании в 1908 году.

Часы переводят для экономии энергетических и топливных запасов за счет рационального использования дневного света для бодрствования, труда и досуга. Во многих странах летнее время называют "daylight saving time" - время, сберегающее дневной свет.

Однако некоторые эксперты утверждают, что чистая экономия энергии при переводе часов составляет от 0,5 до 3%.

Для большинства людей, которые не жалуются на здоровье, такой переход не будет нести какой-либо серьезной угрозы.

Однако поберечься все же стоит. Так, для легкой адаптации медики рекомендуют полноценно отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и остерегаться стрессовых ситуаций. Также старайтесь в этот период не планировать особо важных дел и избегать сильных физических нагрузок.

Будет отличным решением, если за пару недель до 29 марта вы начнете ложиться спать раньше, чем обычно.

Астрономическое время в различных регионах нашей страны заметно отличается. Например, реальная разница между Донецком и Киевом составляет 30 минут. То есть на Донбассе солнце встает на полчаса раньше.

Реальная разница между Одессой и Киевом - одна минута, Симферополем и Киевом – 14 минут, а вот между Донецком и Ужгородом – 1 час и 2 минуты.

Напомним, что Европарламент проголосовал за отмену перевода часов.