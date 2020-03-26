Комплексное страхование для выезда за границу®

В традиционном понимании туристическая страховка — полис, покрывающий расходы на оплату медицинских услуг в период заграничной поездки. Ответственные, опытные туристы осознают необходимость этого вида страхования, представляют, во сколько может обойтись оплата лечения, медикаментов из личных средств.

Существуют другие опции страховки для выезда за границу https://arsenal-ic.ua/ru/product/podorozhi/strahuvannya-turistiv, которые помогают избежать непредвиденных расходов и серьезных проблем в путешествии.

От чего можно застраховаться?

Полис туриста, кроме классической медицинской страховки, может защищать от других рисков:

от невыезда, для компенсации материальных затрат, возникших из-за невозможности совершить запланированную поездку. Полис полезен при дорогостоящем оформлении визы, при высокой стоимости туристических услуг. В случае отказа в визе, внезапной необходимости стационарного лечения расходы возмещает страховая компания;

от утраты, задержки багажа. Опция входит в договор расширенного страхования при выезде за границу. Застраховать багаж можно на время перелета, всей поездки. К страховым случаям относятся полная, частичная утрата, повреждение, задержка выдачи. На протяжении всего путешествия ущерб покрывается при стихийных бедствиях, пожарах, ДТП, кражах;

от ущерба, причиненного третьим лицам. Страхование гражданской ответственности позволяет получить юридическую помощь, компенсацию за физический или имущественный вред. Факт и размер ущерба подтверждаются компетентными органами;

от несчастного случая. Страховые события — травмы, повлекшие инвалидность, временную потерю трудоспособности, смерть. Родственники получают деньги после репатриации.

В полис для выезжающих за рубеж можно включить еще несколько полезных опций:

оплату проезда родственника при экстренной ситуации с застрахованным. Вариант выбирают люди, которые опасаются остаться в чужой стране наедине с возникшими проблемами, отправляют ребенка без сопровождающих;

оплату проезда домой в случае внезапной смерти или болезни родственника;

медицинскую помощь при обострении системных заболеваний;

экстренную стоматологию.

Оформить комплексный полис с учетом перечисленных рисков можно в страховой компании Арсенал Страхование. Предлагаемые программы составлены с учетом целей поездок.

Особенности страхования разных категорий туристов

Намерения проводить активный отдых желательно учесть в страховом полисе. Вред здоровью, полученный при катании на горных, водных лыжах, животных, мотоциклах, от участия в любительских соревнованиях с повышенным риском, не компенсируется стандартным договором. В расширенном варианте к страховому тарифу применяется надбавка.

Цена страховки возрастает для лиц старше 65 лет, поскольку вероятность обострения хронических заболеваний из-за перемены климата выше в пожилом возрасте.

Страховая сумма и лимит ответственности меняются в зависимости от целей выездов, отличаются:

при оформлении для обучения в ВУЗах;

работы по найму;

деловые командировки.

Консультанты страховых компаний помогают учесть все возможные риски и нюансы. Своевременный, ответственный подход к вопросам страхования при выезде за границу избавляет от неприятных моральных, материальных сюрпризов, дает уверенность и гарантированную защиту.