Комплексное страхование для выезда за границу®

В традиционном понимании туристическая страховка — полис, покрывающий расходы на оплату медицинских услуг в период заграничной поездки. Ответственные, опытные туристы осознают необходимость этого вида страхования, представляют, во сколько может обойтись оплата лечения, медикаментов из личных средств.
Существуют другие опции страховки для выезда за границу https://arsenal-ic.ua/ru/product/podorozhi/strahuvannya-turistiv, которые помогают избежать непредвиденных расходов и серьезных проблем в путешествии.
От чего можно застраховаться?
Полис туриста, кроме классической медицинской страховки, может защищать от других рисков:
В полис для выезжающих за рубеж можно включить еще несколько полезных опций:
Оформить комплексный полис с учетом перечисленных рисков можно в страховой компании Арсенал Страхование. Предлагаемые программы составлены с учетом целей поездок.
Особенности страхования разных категорий туристов
Намерения проводить активный отдых желательно учесть в страховом полисе. Вред здоровью, полученный при катании на горных, водных лыжах, животных, мотоциклах, от участия в любительских соревнованиях с повышенным риском, не компенсируется стандартным договором. В расширенном варианте к страховому тарифу применяется надбавка.
Цена страховки возрастает для лиц старше 65 лет, поскольку вероятность обострения хронических заболеваний из-за перемены климата выше в пожилом возрасте.
Страховая сумма и лимит ответственности меняются в зависимости от целей выездов, отличаются:
Консультанты страховых компаний помогают учесть все возможные риски и нюансы. Своевременный, ответственный подход к вопросам страхования при выезде за границу избавляет от неприятных моральных, материальных сюрпризов, дает уверенность и гарантированную защиту.