Краснокнижные крохи: в Экопарке уже второй раз в Украине вылупились шпороносные черепахи

Эти трое черепашат пока имеет смешной вес для своего вида - 28-30 грамм. А все потому, что вылупились они совсем недавно. А чтобы стать такими гигантами, как их родители, им придется расти лет так 20.

Вот их папа Габи, который весит 120 килограмм, а мама Лулу - 80, рассказывает Эдуард Мацилевский.

Рождение этих черепашат в Экопарке - уже второй случай в стране, когда представители этого вида рептилий размножаются в неволе. А чтобы получить потомство, для начала надо создать идеальные условия для родителей.

Эдуард Мацилевский, зам. зав. сектора "грызуны и террариум" "Фельдман Экопарк"

А для кладки яиц они вырывают идеально круглую яму небольшой глубины и начинают выделять слизь и откладывать яйца. Яйца небольшого размера, похожи на теннисный мячик.

Всего в несколько специальных инкубаторов для рептилий была заложена кладка из 60 яиц, первые шесть малышей уже вылупились, но в Экопарке еще ждут черепашье потомство.

Тут показывается температура и влажность, температура 30 градусов, влажность от 60 до 70, это - норма. На данный момент влажность 62%.

А вот первые черепашки, которые вылупились в стенах Экопарка год назад, и уход за ними уже значительно отличается, в первую очередь, рационом.

Эдуард Мацилевский, зам. зав. сектора "грызуны и террариум" "Фельдман Экопарк"

Наша «ясельная» группа питается преимущественно пророщенным зерном — это пророщенный лук, пророщенный горох. Группа, которая постарше, питается уже листьями салата, бананами, грушами, манго, кабачками. В общем, любыми овощами и фруктами. Также в рацион черепах, которые побольше, мы добавляем белковую пищу - такую как зоофобус, вареную курицу и свежее мясо.

За малышами наблюдают круглосуточно, в том числе с помощью видеокамер, очень важно строго поддерживать правильный температурный режим, кормить специальным кормом, смазывать панцирь питательным маслом и купать.

Эдуард Мацилевский, зам. зав. сектора "грызуны и террариум" "Фельдман Экопарк"

"Банные" процедуры такие же, как и у мелких черепашек, два раза в неделю мы их купаем в теплой водичке, через раз - с марганцовкой, чтобы дезинфицировать.

Сейчас, подсчитывает пресс-секретарь Экопарка Алексей Костюченко, в зооколекции мультикомплекса уже 22 особи данного вида черепах.

Алексей Костюченко, пресс-секретарь "Фельдман Экопарк"

Шпороносные черепахи они считаются третьими в мире по величине сухопутными черепахами, обитают они в Африке в районе Сахары чуть южнее. Это интересный вид, в принципе, он относится к таким видам, которым угрожает исчезновение, поэтому разведение их в неволе - это как раз вклад в сохранение этого вида.

Всего в «Фельдман Экопарке» около двух сотен черепах более 10 видов, поэтому, имея такое значительное количество этих рептилий на базе мультиплекса планируют создать черепашью ферму - для их сохранения и чтобы создать значительный обменный фонд с другими зоопарками.