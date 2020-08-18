Куда дешевле поехать на отдых?®

Почему-то туристы думают, что отдых за границей это чрезвычайно дорого и хлопотно – проще отдохнуть на местных курортах, которые не отличаются великолепной инфраструктурой и разнообразием предложений. При этом люди умудряются потратить на такой отдых в два, а то и в три раза больше, нежели приобретая путевку заграницу.

Чтобы окончательно развеять сомнения в реальности дешевого и комфортного отдыха, рассмотрим несколько популярных направлений с ценами и описанием всех преимуществ поездки.

Самые популярные места для недорогого отдыха

Не будем долго сосредотачиваться на таких привычных местах как Турция и Египет, но именно с них можно начать свой туристический путь в мир качественного отдыха за границей. Стоимость отдыха зависит от сезона, курорта, времени года. Семидневный отдых на двоих обойдется около 600$, за эту сумму вам предложат питание по системе «все включено». Именно за этим туристы и отправляются в Турцию или Египет – наслаждаться морем, солнцем, безлимитными напитками на баре и полноценным питанием.

При этом агентство путешествий Otpusk.in.ua рекомендует выбирать не только привычные, но и более интересные направления, особенно если вы бывалый турист и хотите открывать новые горизонты.

Выходить за рамки привычного всегда непросто, но есть в нашем мире курорты, где люди живут всего на 400$ в месяц с человека, не включая питания. К таким курортам относятся города Таиланда. Ехать на отдых сюда лучше зимой, а дешевые путевки можно найти в межсезонье – в октябре или марте. Значительную стоимость путевки занимает перелет.

Отличные предложения

Важно понимать, что есть страны, в которых отдыхать реально дешево в плане проживания и экскурсий. Можно накупить много интересных сувениров и набраться незабываемых впечатлений. Первая задача – добраться туда, и вот перелет может занимать много времени и быть действительно дорогим. Так что рассмотрим близкие направления.

Болгария – отличное место как для первой поездки за рубеж, так и для постоянного отдыха летом. Местная кухня очень близка к нашей, яркая курортная зона гораздо уютнее, чем на местных пляжах, условия проживания также отличные. Цены на путевки стартуют от 400 евро на авиатур.

Грузия олицетворяет все прекрасное, что есть в отдыхе – горы и море, вкусную кухню, пьянящее вино, дружелюбную атмосфера. Все это есть на местных курортах, где можно отдохнуть ярко и недорого. Сюда организовываются как автобусные, так и авиатуары, стоимость которых от 600$ на двоих.

Черногория – живописная страна с богатой историей и недорогими курортами. О красотах старых городов можно рассказывать многое, но лучше увидеть все своими глазами. Сюда съезжаются туристы со всего мира за недорогими сувенирами и вкусными деликатесами. Стоимость путевки на двоих около 500 евро.

Но ведь бывает так, что хочется уехать далеко-далеко, когда не пугает языковой барьер и есть желание познать культуру кардинально другой страны. Чтобы отдых был полноценным и не сильно ударил по финансовому положению, стоит отправляться во Вьетнам.

Если хочется чего-то экзотического

Дешевый отдых во Вьетнаме доступен фактически в любое время года. К тому же эта страна является комфортной, интересной и привлекательной для туристов – стоимость путевок от 900$ на двоих.

Организовать поездку можно как самостоятельно, так и купив готовый пакетный тур со всем необходимым. Несмотря на распространенный миф о жуткой кухне, еда для туристов тут более чем привычная. Дает о себе знать большой опыт общения с русскими и французами, которые повлияли на формирование пищевой культуры. А вот воду действительно лучше покупать бутилированную. Стоимость большинства продуктов тут даже ниже, чем в Таиланде.

Убедившись, что стоимость заграничных курортов укладывается в бюджет на отпуск, можно смело планировать свое путешествие. Большинство достопримечательностей на любом курорте можно изучить бесплатно или за символическую стоимость. Так что езжайте и отдыхайте на все 100!