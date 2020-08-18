Куда дешевле поехать на отдых?®

Почему-то туристы думают, что отдых за границей это чрезвычайно дорого и хлопотно – проще отдохнуть на местных курортах, которые не отличаются великолепной инфраструктурой и разнообразием предложений. При этом люди умудряются потратить на такой отдых в два, а то и в три раза больше, нежели приобретая путевку заграницу.
Чтобы окончательно развеять сомнения в реальности дешевого и комфортного отдыха, рассмотрим несколько популярных направлений с ценами и описанием всех преимуществ поездки.
Не будем долго сосредотачиваться на таких привычных местах как Турция и Египет, но именно с них можно начать свой туристический путь в мир качественного отдыха за границей. Стоимость отдыха зависит от сезона, курорта, времени года. Семидневный отдых на двоих обойдется около 600$, за эту сумму вам предложат питание по системе «все включено». Именно за этим туристы и отправляются в Турцию или Египет – наслаждаться морем, солнцем, безлимитными напитками на баре и полноценным питанием.
При этом агентство путешествий Otpusk.in.ua рекомендует выбирать не только привычные, но и более интересные направления, особенно если вы бывалый турист и хотите открывать новые горизонты.
Выходить за рамки привычного всегда непросто, но есть в нашем мире курорты, где люди живут всего на 400$ в месяц с человека, не включая питания. К таким курортам относятся города Таиланда. Ехать на отдых сюда лучше зимой, а дешевые путевки можно найти в межсезонье – в октябре или марте. Значительную стоимость путевки занимает перелет.
Важно понимать, что есть страны, в которых отдыхать реально дешево в плане проживания и экскурсий. Можно накупить много интересных сувениров и набраться незабываемых впечатлений. Первая задача – добраться туда, и вот перелет может занимать много времени и быть действительно дорогим. Так что рассмотрим близкие направления.
Но ведь бывает так, что хочется уехать далеко-далеко, когда не пугает языковой барьер и есть желание познать культуру кардинально другой страны. Чтобы отдых был полноценным и не сильно ударил по финансовому положению, стоит отправляться во Вьетнам.
Дешевый отдых во Вьетнаме доступен фактически в любое время года. К тому же эта страна является комфортной, интересной и привлекательной для туристов – стоимость путевок от 900$ на двоих.
Организовать поездку можно как самостоятельно, так и купив готовый пакетный тур со всем необходимым. Несмотря на распространенный миф о жуткой кухне, еда для туристов тут более чем привычная. Дает о себе знать большой опыт общения с русскими и французами, которые повлияли на формирование пищевой культуры. А вот воду действительно лучше покупать бутилированную. Стоимость большинства продуктов тут даже ниже, чем в Таиланде.
Убедившись, что стоимость заграничных курортов укладывается в бюджет на отпуск, можно смело планировать свое путешествие. Большинство достопримечательностей на любом курорте можно изучить бесплатно или за символическую стоимость. Так что езжайте и отдыхайте на все 100!