Лето и надувной бассейн - счастье для малыша®

Лучшие друзья девушек - бриллианты. А лучшие друзья детишек - лето, вода и свежий воздух. И если с летом и воздухом нет проблем, то хороший и безопасный водоем трудно найти. Не все загородные дома находятся вблизи реки или озера. А если таковы имеются, то часто вода слишком грязная и купаться там не хорошо для здоровья. Однако если у вас есть свой собственный бассейн, то дела обстоят куда лучше. Но снова таки, не у всех есть возможность построить собственный бассейн. Но тут на выручку приходит надувной бассейн для дачи. Это отличный отдых для ребенка, который будет в безопасности и чистоте. Чтобы выбрать качественный бассейн, стоит ознакомиться с данной статьей, где мы расскажем о всех преимуществах и недостатках надувной модели.

Плюсы надувных бассейнов

Благодаря дешевой цене на надувные резервуары те стали доступны людям с любым достатком. Ведь цена зависит от размера и формы модели.

Бассейн такого типа можно установить в любом месте. Это может быть двор на дачном участке, а может быть даже помещение (но в этом случае бассейн лучше покупать маленький). Специальных требований к установке резервуара нет. В жаркую погоду его можно установить на улице и залить водой, а в прохладное время вы можете надуть модель в помещение и заполнить резиновыми шариками. Бассейн можно быстро и легко переместить не только на территории двора, но и взять его с собой в поездку. Стоит отметить, что перемещать по двору такой резервуар можно как заполненным водой, так и пустым. Чтобы установить бассейн, не нужно прикладывать особых усилий. Стоит лишь надуть при помощи насоса (часто они идут в комплекте с самим резервуаром). Если же бассейн маленький, то можно надуть даже при помощи рта. Для чистки бассейна также не нужно особых умений. Почистить и залить воду можно при помощи рук, особой техники для этого не нужно. Надувная модель безопасна для ребенка. Если выбрать бассейн исходя из возраста малыша, то ему ничего не будет угрожать. Ведь о мягкие бортики невозможно пораниться. В моделях большого размера вы можете научить ребенка плавать и поиграть с ним в водные игры. Такие бассейны очень популярны, благодаря чему с каждым годом появляется все больше различных моделей с формой и цветом на любой вкус.

Минусы надувных бассейнов

Из минусов можно выделить три основных, которые смогут подпортить настроение:

Модель надувного типа легко можно повредить из-за его деликатного материала. Ребенок может случайно проткнуть бассейн острым камешком или игрушкой. А со временем швы расклеиваются. Однако если следить за действиями ребенка и купить бассейн из очень хорошего материала, то этот минус может еще не скоро проявить себя. В бассейне нет никаких специальных систем для очистки. А поэтому воду придется менять раз в два дня. Но стоит отметить, что в последнее время стали появляться специальные насосы для воды с фильтром именно для таких моделей. Так как в надувных резервуарах нет системы, которая греет воду, то вам придется наполнять бассейн за несколько часов до эксплуатации. Чтобы вода смогла нагреться под лучами солнца.

Помните, что если бережно относиться к бассейну и своевременно менять воду и чистить резервуар, то все минусы могут исчезнуть. В таком случае модель прослужит вам не один год.