Лето и надувной бассейн - счастье для малыша®

Лучшие друзья девушек - бриллианты. А лучшие друзья детишек - лето, вода и свежий воздух. И если с летом и воздухом нет проблем, то хороший и безопасный водоем трудно найти. Не все загородные дома находятся вблизи реки или озера. А если таковы имеются, то часто вода слишком грязная и купаться там не хорошо для здоровья. Однако если у вас есть свой собственный бассейн, то дела обстоят куда лучше. Но снова таки, не у всех есть возможность построить собственный бассейн. Но тут на выручку приходит надувной бассейн для дачи. Это отличный отдых для ребенка, который будет в безопасности и чистоте. Чтобы выбрать качественный бассейн, стоит ознакомиться с данной статьей, где мы расскажем о всех преимуществах и недостатках надувной модели.
Плюсы надувных бассейнов
Благодаря дешевой цене на надувные резервуары те стали доступны людям с любым достатком. Ведь цена зависит от размера и формы модели.
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Бассейн такого типа можно установить в любом месте. Это может быть двор на дачном участке, а может быть даже помещение (но в этом случае бассейн лучше покупать маленький). Специальных требований к установке резервуара нет. В жаркую погоду его можно установить на улице и залить водой, а в прохладное время вы можете надуть модель в помещение и заполнить резиновыми шариками.
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Бассейн можно быстро и легко переместить не только на территории двора, но и взять его с собой в поездку. Стоит отметить, что перемещать по двору такой резервуар можно как заполненным водой, так и пустым.
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Чтобы установить бассейн, не нужно прикладывать особых усилий. Стоит лишь надуть при помощи насоса (часто они идут в комплекте с самим резервуаром). Если же бассейн маленький, то можно надуть даже при помощи рта.
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Для чистки бассейна также не нужно особых умений. Почистить и залить воду можно при помощи рук, особой техники для этого не нужно.
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Надувная модель безопасна для ребенка. Если выбрать бассейн исходя из возраста малыша, то ему ничего не будет угрожать. Ведь о мягкие бортики невозможно пораниться.
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В моделях большого размера вы можете научить ребенка плавать и поиграть с ним в водные игры.
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Такие бассейны очень популярны, благодаря чему с каждым годом появляется все больше различных моделей с формой и цветом на любой вкус.
Минусы надувных бассейнов
Из минусов можно выделить три основных, которые смогут подпортить настроение:
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Модель надувного типа легко можно повредить из-за его деликатного материала. Ребенок может случайно проткнуть бассейн острым камешком или игрушкой. А со временем швы расклеиваются. Однако если следить за действиями ребенка и купить бассейн из очень хорошего материала, то этот минус может еще не скоро проявить себя.
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В бассейне нет никаких специальных систем для очистки. А поэтому воду придется менять раз в два дня. Но стоит отметить, что в последнее время стали появляться специальные насосы для воды с фильтром именно для таких моделей.
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Так как в надувных резервуарах нет системы, которая греет воду, то вам придется наполнять бассейн за несколько часов до эксплуатации. Чтобы вода смогла нагреться под лучами солнца.
Помните, что если бережно относиться к бассейну и своевременно менять воду и чистить резервуар, то все минусы могут исчезнуть. В таком случае модель прослужит вам не один год.