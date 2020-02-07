Лучшие курорты Азовского моря: планируем летний отпуск®

Совсем скоро лето, а значит, наступает долгожданная пора летних каникул и отпусков – нужно выбрать места для отдыха. Самыми популярными направлениями для поездок к морю у украинцев считаются Азовские и Черноморские курорты, но в связи с тем, что сезон на Черном море начинается позже, но к морю хочется уже с первыми летними днями, то выбираем Азов.

Начнем с идеальных мест для семейного отдыха – Геническ и Арабатская стрелка

Без сомнения, этот азовский курорт может быть самым разным: динамичным, музыкальным, тихим – все зависит от тех целей, которые перед собой ставят отдыхающие на время отдыха. Но за счет небольшой глубины моря вблизи города Геническ, его чаще других выбирают для отдыха с детьми дошкольного и школьного возраста. Здесь тихо, уютно и недорого. Отдых в Геническе часто совмещают с посещением озера Сиваш, поездкой на уникальные заповедники остров Бирючий или Аскания-Нова.

Еще один небольшой городок в Запорожской области – Приморск. Идеальная локация для спокойного отдыха. Уникальность курорта в том, что по узким и длинным полоскам суши (песок идеально чистый) можно выйти к морю с одной стороны, и лиману – с другой. Недостатком является отсутствие большого разнообразия развлечений, но если главный приоритет – море, прогулки, пляж, то Приморск подходит идеально.

Кирилловка и Федотова коса

Кирилловка, как и другие популярные курорты, за последние несколько лет значительно расширили, и улучшили свой сервис. Это одно из излюбленных мест харьковчан. Конечно, в первую очередь связывают с близостью расположения. Но в тоже время здесь без лишних сложностей можно организовать самый интересный и насыщенный отпуск. Развитая инфраструктура, развлечения (аттракционы, дельфинарий, луна-парк, аквапарк), ночные клубы – все это доступно для всех отдыхающих. Доехать до Кирилловки, можно на ежедневном рейсовом автобусе Харьков – Кирилловка.

Бердянск

Этот азовский курорт уникален по множеству параметров: климат, воздух, количество пляжей и вариантов развлечений. Но самое главное, несмотря на популярность среди туристов, Бердянск по-прежнему остался одним из самых бюджетных направлений.

В городе и его окрестностях есть санатории, пансионаты, гостиницы и детские лагеря, где созданы хорошие условия для отдыха.

Отдельного внимания заслуживают косы (Ближняя, Средняя, Дальняя), а точнее их пляжи фантастической красоты. Пляжи чистые, широкие и ухоженные – отдых одно удовольствие.

На косе практически нет вариантом частного жилья, только пансионаты и мини-гостиницы, но можно арендовать комнату или квартиру в самом городе и ездить на пляж на общественном транспорте. Этот сегмент также не вызывает нареканий.

Материал подготовлен транспортно-туристической компанией Birand, которая осуществляет автобусные рейсы к Азовскому морю.