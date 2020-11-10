Молниеносное размножение и атака на водоемы. Раки-мутанты появились в Харькове

Мы раков ищем, та я шо - против, а я тут рыбу ищу ...

На поиски раков-мутантов в водоканале под Харьковом биолог Сергей Сидоровский взял только сетку. Говорит, пару недель назад он наловил их здесь голыми руками, они прятались под камнями. Однако на этот раз мраморные раки в руки не дались, пошли на дно

Ну, были, вот убежал один…

Местные жители поселка Эсхар, где обнаружены раки-мутанты, подтверждают: их здесь очень много, летом рыбаки ловили их килограммами. От обычных речных раков мраморные отличаются не только размером: по характеру они агрессивны, а еще клешни мутантов похожи на скорпионьи:

Александр Боярский, местный житель

Ну, они совсем другие, маленькие и клешнички у них, и вообще они себя по-другому ведут, ну шо я - раков не видел, а так их тут - да, варили, ели, подхватками их черпали… - То есть их много? - Ужасно!

Сергей Сидоровский, изучающий ракообразных уже 10 лет, на кафедре биологии Харьковского университета Каразина организовал в аквариумах колонию мраморных раков, которых наловил раньше.

Считается, что они были созданы экспериментально торговцами домашними животными в Германии в 1990-х годах. Их главная особенность - способность к размножению без спаривания, но все потомки после рождения являются так же самками

Сергей Сидоровский, инженер кафедры зоологии и экологии животных ХНУ Каразина

Ну, вот он так выглядит, мраморный рак молодой, вот у него на брюшке небольшое количество икринок. - То есть это самка? Да. – А через сколько у нее появятся рачата? - Месяц!

Самка клонирует себе подобных каждый месяц, поэтому число особей увеличивается в геометрической прогрессии. Скорее всего, из-за этого молниеносное размножение, кто-то из заводчиков выпустил рачков из аквариума в дикую природу, и началась раковая атака на страны Европы, говорит Сидоровский

Этот вид - на момент 2006 года распространения в Европе было известно несколько точек, сейчас вся Европа заполнена точками…

Раки-мутанты в ЕС запрещены с 2014 года, это карантинный вид и их нельзя разводить, торговать, транспортировать и выпускать в дикую природу. Ученые-биологи ищут способ, как их победить, но пока тщетно

Сергей Сидоровский, инженер кафедры зоологии и экологии животных ХНУ Каразина

Способов борьбы на данный момент нет, то есть не нашли способ, как их уничтожить, чтоб он не конкурировал с нашими раками, то есть тот способ, который может быть уничтожением, может повлиять и на нашего рака

Биолог из Харькова присоединился к армии волонтеров, которые ищут управу на раков-мутантов, он проводит различные исследования и пытается найти решение.

Но прогнозы неутешительны. По словам Сидоровского, существует опасность вторжения в Украину еще более агрессивных особей из соседней Польши - красного болотного рака и полосатого рака.