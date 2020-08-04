Написали "SOS" на песке: с необитаемого острова в Тихом океане спасли трех человек

С крошечного острова в Тихом океане удалось спасти трех человек, которые на прошлой неделе отправились на катере в 42-километровое путешествие из Пулувата на атоллы Пулап (Федеративные штаты Микронезии).

Их спасли после того, как из воздуха заметили надпись SOS на пляже острова, пишет CNN со ссылкой на заявления властей США и Австралии.

Как сообщается, мужчины сбились с курса и исчерпали запас топлива, поэтому вынужденно пришвартовались на крошечном необитаемом острове Ликелот, что в 190 км от их назначения.

Острова расположены примерно в 800 км к югу от Гуама. Когда мужчины не прибыли в Пулап, на их поиски отправили Объединенный спасательный субцентр береговой охраны США на Гуаме, который привлек помощь подразделений в регионе.

Трех мужчин уже через 3:00 поисков обнаружил самолет ВВС США, который работал на авиабазе Андерсон на Гуаме.

"Мы развернулись, чтобы избежать дождя, и заметили внизу остров, поэтому решили проверить его. Именно тогда мы увидели надпись SOS и лодку просто рядом с ней на пляже. Мы позвонили в Австралию в Военно-морской флот, так как у них были два вертолета вблизи, которые могли бы приземлиться на острове", - сообщил пилот, подполковник Джейсон Палмейра-Ен.

Вертолет успешно сел на пляже, доставив пищу и воду, а между тем австралийские войска подтвердили личности мужчин и проверили, они не ранены.

Одновременно с этим береговая охрана с Гавайских островов сбросила радиостанции для этих трех людей, чтобы они могли пообщаться с микронезийским патрульным судном, отправленным с Япы.

Патрульное судно добралось до острова в понедельник вечером. Капитан береговой охраны США Кристофер Чейз отметил консолидацию различных сил для спасения людей.

Отметим, что это уже не первый случай спасения людей на Микронезийских островах, которое удалось провести благодаря надписям на берегу.

В апреле 2016 трое мужчин спаслись с необитаемого острова после того, как пальмовыми листьями выложили надпись «HEPL» (помогите). 4 апреля их во время шторма смыло водой с лодки. Мужчины доплыли на соседний ближайший остров Фанадик.

Через три дня на их поиски отправилась береговая охрана США, которая и заметила надпись.

Уже через несколько месяцев, в августе, с необитаемого острова в Тихом океане спасли двух человек, которые написали «SOS» на песке. Их лодка села на мель у острова, они провели на нем неделю.