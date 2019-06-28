Нашли кишечную палочку: перечень пляжей Харьковщины, опасных для купания, обновлен (карта)

На Харьковщине перечень мест массового отдыха населения на водных объектах рекреационного и оздоровительного использования, на которых не рекомендуется купаться, пополнился несколькими местами отдыха.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, специалисты отобрали пробы воды из Основянского озера, Безлюдовского водоема и Гидропарка «Удянский» в Харькове, городского пляжа в Змиеве, а также пляжа Змиевского загородного детского лагеря и отдыха «Белое озеро».

По результатам исследований было установлено, что содержание в воде данных водоемов лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим специалисты Харьковского областного Лабцентра не рекомендуют купаться на этих пляжах.

Также опубликована интерактивная карта, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.