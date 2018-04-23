Натуральный кофе: молотый и зерновой®

Если чашечка свежесваренного кофе – ваш обязательный ритуал начала дня, то эта статья для вас!

Кофе является, пожалуй, одним из самых популярных напитков в мире. Весь кофе, что продается сегодня можно поделить на две группы: натуральный: в зернах или молотый и сублимированный, то есть растворимый.

Несмотря на то, что объемы производства и продажи растворимого кофе значительно превышают объемы натурального, последний все равно остается востребованным среди истинных ценителей данного напитка.

В природе существует более двухсот разновидностей кофейного дерева. Для производства кофейного напитка используются плоды двух разновидностей деревьев: Аравийского (Арабика) и Канефора Робуста. Плоды Аравийские деревья имеют более пятидесяти сортов, большинство из которых используется в кофейной промышленности. Доля Арабики в производстве кофе составляет более 80%, доля Робусты – около 20%. Плоды дерева Канефора Робуста содержат гораздо больше кофеина, чем плоды Аравийского дерева, поэтому их крайне редко используют в чистом виде, чаще всего Робуста применяется для приготовления так называемых кофейных смесей.

Натуральный кофе также подразделяется на моно-сорта или не смешанные и смешанные сорта. Не смешанными признаются те кофейные зерна, которые принадлежат плодам одного дерева. В названии таких сортов обычно есть указание на регион произрастания или плантацию, на которой росло дерево. Также в названии может фигурировать ботаническое наименование самого дерева.

Смешанный сорт, как следует из его названия, получается путем смешивания от двух до пятнадцати моно-сортов кофе. Это могут быть зерна собранные с разных видов деревьев или зерна с разных плантаций или зерна, собранные в разное время года. Главная задача смешивания – раскрыть и подчеркнуть все достоинства составляющих смеси, скрыв при этом недочеты. Ежегодно появляется довольно много новых сортов смешанного кофе, каждый из которых имеет свой неповторимый аромат и вкус.

В отличие от растворимого, натуральный кофе в зернах имеет вполне конкретные сроки хранения. Жареные зерна должны храниться не более полутора лет. По истечении данного срока он может потерять значительную часть своих вкусовых свойств. Молотый кофе рекомендуется хранить не более года. Наиболее предпочтительной емкостью для его хранения считается стеклянная непрозрачная банка.

Как правильно заваривать молотый кофе?

Кто-то предпочитает варить кофе традиционно - в турке, кто-то заваривает в френч-прессе, а кому-то удобнее в чашке. Для каждого из этих способов есть свои правила.

Как правильно сварить в турке

Для турки выбирайте самый мелкий помол кофе. Используйте 2 чайные ложки на 150 мл воды. Если предпочитаете сладкий напиток - добавьте сахар. Налейте в турку холодную кипяченую воду и перемешайте ложкой. Поставьте на медленный огонь. Перед закипанием снимите турку с огня. Образовавшуюся пенку можно снять ложкой и разложить по чашкам. Вновь поставьте турку на плиту и дайте пенке подняться еще раз. Напиток готов! Аккуратно разлейте по чашкам. Лучше, если они будут предварительно разогреты кипятком.

Как правильно заварить в френч-прессе

Для френч-пресса выбирайте самый крупный помол кофе. Используйте 2 чайные ложки кофе на 100 мл воды. Залейте горячей (не кипящей) водой и тщательно перемешайте. Вставьте поршень в заварник, но не опускайте его. Подождите 3-4 минуты. Теперь медленно опустите фильтр вниз. Напиток готов! Разлейте в подогретые чашки.

Как правильно заварить в чашке

В прогретую чашку положите 2 чайные ложки молотого кофе. Залейте горячей, но не кипящей водой. Накройте чашку блюдцем на 3-4 минуты. Можно процедить напиток от гущи, перелив через сито в другую чашку.

Чтобы получить максимум удовольствия от ароматного напитка, выберите самую красивую чашечку с блюдцем. Добавьте в него молоко или сливки, корицу, имбирь, тертый шоколад, мускатный орех, мороженое или маршмэллоу. Выбор зависит от вашего настроения и вкусовых предпочтений. Украсьте блюдце вашим любимым десертом – долькой шоколада или печеньем.

Наслаждайтесь!