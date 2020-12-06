Новогодние праздники и COVID: медики рассказали украинцам, как их отметить и не заразиться

Новогодние и Рождественские праздники традиционно все празднуют в большой компании, едут ближе к морю за границу или отправляются на отдых в горы. Но в этом году в связи с пандемией коронавируса любые путешествия лучше отложить на потом. Врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский советует встречать Новый год дома.

Так, в эфире одного из телеканалов медик объяснил, что несмотря на быстрое распространение коронавируса, опасно даже выходить за покупками в магазин. А путешествие, по его словам, это большое количество остановок и пересадок, то есть, контактов с другими людьми, что повышает риски заразиться коронавирусом.

"Чем больше вы в такой ситуации путешествуете, чем больше делаете пересадок, остановок, чем больше у вас контактов, тем больше риск. Сейчас вообще и в магазин опасно ходить, а не то чтобы куда-то путешествовать", – сказал Алексей Галимский.

Чтобы не подвергать себя опасности, инфекционист рекомендует организовать празднование новогодне-рождественских праздников в относительно изолированном месте. Например, он советует встретить Новый год на даче.

"Я бы посоветовал праздновать Новый год у себя в деревне на даче, если уж хочется путешествий", – резюмировал врач-эпидемиолог.