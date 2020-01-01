Новый год в центре Харькова встретили около 80 000 человек - полиция

В торжествах на праздновании Нового года в Харькове участие приняли около 80 000 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Для обеспечения безопасности во время проведения массовых мероприятий в Новогоднюю ночь на улицах Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах, на маршрутах патрулирования были задействованы около 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители работали в усиленном режиме.

Для предупреждения и оперативного реагирования на правонарушения было увеличено количество полицейских нарядов, созданы группы превентивной коммуникации, дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы.

По данным полиции, в ходе проведения массовых мероприятий грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

Сейчас правоохранители продолжают охранять порядок в местах проведения массовых мероприятий.