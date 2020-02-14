Обзор лучших салонов, где можно сделать лазерную эпиляцию в Харькове®

Лазерная эпиляция сейчас не просто популярна, это процедура стала такой же обыденной, как визит к парикмахеру. Миллионы людей убедились, что удаление волос с помощью лазера эффективно и безопасно. Гладкая, красивая кожа на несколько лет уже не мечта. Все просто – выбрать салон, записаться, сделать безболезненную и достаточно быструю процедуру и наслаждаться результатом. Но вот, где сделать лазерную эпиляцию в Харькове, если салонов множество и все на первый взгляд хороши? В этом поможет наша статья.

Обзор лучших салонов Харькова

Заметили, что даже на одной улице можно увидеть несколько салонов лазерной эпиляции? Все они предлагают самые выгодные цены, утверждают, что их специалисты лучшие, а оборудование – новейшее. Как сделать выбор, чтобы не разочароваться потом, и не потратить впустую деньги и время? Мы подготовили обзор самых известных компаний, которые можем рекомендовать, как надежные заведения, существующие на косметологическом рынке Украины не одно десятилетие. Это центры лазерной эпиляции, которые уже стали экспертами в данной сфере и гарантируют своим клиентам профессиональный подход и высокое качество услуг.

1. ЛЮМЕНИС

«Люменис» - международная сеть центров лазерной эпиляции и косметологии была основана в 2007 году . Сегодня это крупная компания с 36 филиалами во всех городах Украины и за рубежом. Основным направлением работы «Люменис» была и остается лазерная эпиляция. Компания неоднократно отмечалась наградами за высокое качество предоставляемых услуг, европейский сервис и профессионализм персонала. Это «Выбор года» (2012-2016), «Компания года» (2018), «Фавориты успеха» (2018).

В центре «Люменис» в Харькове используется лучшее на сегодняшний день оборудование, диодные лазеры LUMENIS LightSheer ET и последняя модель линейки LUMENIS LightSheer DESIRE. Аппарат снабжен инновационной системой вакуумного усиления, позволяющей проводить процедуру быстро и безболезненно. Лазер LightSheer DESIRE разрешен для работы со всеми фототипами кожи, включая смуглую. Процедура проводится в соответствии с мировыми стандартами, на высоком профессиональном уровне, по доступной стоимости.

2. ЛАЗЕРХАУЗ

Сети салонов лазерной косметологии «Лазерхауз» насчитывает более 50 филиалов по Украине, в частности, и в Харькове. Компания предоставляет услуги по лазерной эпиляции, лазерной и инъекционной косметологии, имеет многочисленные награды и сертификаты. Лазерная эпиляция в салоне «Лазерхауз» в Харькове проводится на диодных лазерах LUMENIS LightSheer ET и LUMENIS LightSheer DUET. Оборудование сертифицировано и разрешено к использованию в Украине. Аппараты позволяют обрабатывать большие и малые участки тела и обеспечивают комфорт во время проведения процедуры, безопасность и долговременный результат.

3. MEDLINE

Компания «Медлайн» существует на бьюти-рынке Украины с 2001 года и предоставляет услуги по косметологии и эстетической медицине, опираясь на опыт ведущих клиник Франции, Швейцарии, Израиля, США, Испании. За высокое качество работы «Медлайн» награждена почетными сертификатами «Лидер отрасли» и «Звезда качества». Большой арсенал лазерного оборудования, а также использование новейших инъекционных методик обеспечивает качественные процедуры для омоложения кожи, устранения различных визуальных дефектов кожи, удаления нежелательных волос. Лазерная эпиляция проводится на диодном лазере LUMENIS Light Sheer ET. Это надежное и безопасное оборудование, используемое во всем мире и признанное «золотым стандартом» удаления волос за высокую эффективность. Ценовая политика компании приемлема для всех слоев населения.

4. LAZER BEAUTY

Сеть салонов лазерной эпиляции и косметологии «Лазер Бьюти» охватывает всю Украину и насчитывает 26 филиалов. Особенностью сети являются партнерские программы с клиниками, медицинскими центрами, студиями красоты, что позволяет клиентам получать качественные медицинские и косметологические услуги по специальным ценам. Врачи салонов «Лазер Бьюти» проходят специальное обучение, позволяющее работать на лазерном оборудовании и проводить такие процедуры, как удаление пигментных пятен, татуировок, татуажа, лечение акне и постакне, лазерную эпиляцию. Для удаления нежелательных волос в салоне «Лазер Бьюти» в Харькове используется уникальная лазерная система LUMENIS Light Sheer DUET, снабженная двумя стационарными насадками ЕТ и HS. Такая конструкция аппарата позволяет сократить длительность процедуры, поскольку не нужно менять насадки при обработке малых и больших зон.

5. LAZERINI

Клиника эстетической медицины «Лазерини» предлагает ручные, инъекционные и аппаратные методики по уходу за лицом и телом. Среди услуг – лазерная косметология и лазерная эпиляция, уколы красоты, аппаратная коррекция фигуры, большой спектр процедур по омоложению кожи лица, лечение акне, моделирование бровей, ногтевой сервис и многое другое. Лояльная ценовая политика, отличный сервис, красивые, уютные салоны, оборудование ведущих мировых концернов и квалифицированный персонал снискали клинике превосходную репутацию. Сделать лазерную эпиляцию в «Лазерини» можно на аппаратах LUMENIS Light Sheer ET и LUMENIS Light Sheer DESIRE. Стоимость процедуры будет зависеть не только от обрабатываемой зоны, но и от выбранного оборудования.

6. LazerEpil

Косметологический салон «LazerEpil» работает в двух основных направлениях – лазерная эпиляция и косметология лица и тела. Для лазерной эпиляции в салоне применяется диодный лазер LUMENIS Light Sheer ET. Кроме удаления волос, «LazerEpil» предлагает своим клиентам омолаживающие аппаратные процедуры, программы коррекции фигуры, инъекционные методики, услуги дерматолога и трихолога, пирсинг, уход за бровями и ресницами. Салон полюбился харьковчанам за уютную атмосферу, выгодные акции и скидки для VIP клиентов и новичков, а, главное, за высокое качество предоставляемых услуг и первоклассный сервис.

7. TK Laser

Стремительно развивающаяся сеть салонов лазерной эпиляции «ТК Лазер» насчитывает 19 филиалов в крупных городах Украины. Компания специализируется на лазерном удалении нежелательного волосяного покрова. В салонах «ТК Лазер» используется аппарат нового поколения Dilas, производства Китай, оснащенный американской сапфировой оптикой и платой управления, а также германской диодной головкой. Данное оборудование введено в эксплуатацию в 2018 году и уже зарекомендовало себя как эффективное и экономичное. Процедура лазерной эпиляции на таком аппарате позволяет существенно сэкономить финансовые средства.

Как сделать выбор

Конечно, у каждого свои критерии выбора. Территориальное расположение, цены, атмосфера, перечень услуг, все это важно. Но не забывайте, что хорошие результаты могут обеспечить лишь два фактора – надежное оборудование и профессионализм врачей. Выбирайте центры лазерной эпиляции в Харькове, которые оснащены современными аппаратами известных производителей и где работают опытные специалисты. Не стоит экономить на своем здоровье, ведь неграмотно проведенная процедура, использование изношенного или не сертифицированного аппарата, может привести к негативным последствиям. Рекомендуем отдавать предпочтение компаниям, которые специализируются на данной процедуре, существуют на рынке иного лет и имеют высокие рейтинги. Это гарантия безопасности и хорошего результата.