Пляжному сезону быть? Готовятся ли городские пляжи и стоит ли бронировать туры за границу

На Журавлевском пляже пока пусто, однако на платной части уже активно готовятся к купальному сезону. По словам администрации, для открытия ждут официального распоряжения Кабмина. Но учитывая, что сезон уже, как говорится, не за горами, - готовят документы, уже открыли медпункт, водолазы исследуют дно и идет набор в ряды спасателей.

На выходных к берегу КамАЗы подвезут песок.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Кабинет Министров разрешит работу морских и речных пляжей, однако людям из группы риска их все же лучше избегать. По словам Ляшко, ученые подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудителя коронавирусной болезни, и даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель выживает, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться сложно.

Алексей

Выезжать на большие водоемы не обязательно, использовать маленькие речки. У нас речки, как Северский Донец, имеют течение, то есть вся вода, она потихонечку обмывается.

Валерия

Если откроют пляжи и в принципе уберут карантин, то почему бы и нет. Планировала, хотела в Одессу, как в этом году всё сложится, каждый день непредсказуем.

А вот туристические агентства пока, по словам директора агентства путешествий Аси Сокольской, пока заняты тем, что перебронируют туры, попавшие на даты карантина: их переносят или на подальше или вообще на следующий год.

Ася Сокольская, директор агентства путешествий

К примеру Италия, Испания - они не собирались открываться в 2020 году, вот, но сейчас ситуация немножко улучшается, меняется. Испания - некоторые части - уже открывает такие, так, островные курорты. Турция, к примеру, планирует открываться с июля, Черногория, Греция, то есть многие страны - уже ситуация улучшается. И в принципе можно бронировать или переносить туры на этот сезон.

Самые популярные страны, которыми интересуются горожане, - Турция, Египет, Черногория и Кипр. Цены же на путевки, по словам Аси Сокольской, держатся на привычном уровне, и директор советует бронировать их только после официального открытия авиасообщения, но и те, кому не терпится, - тоже не потеряют средства.

Ася Сокольская, директор агентства путешествий

Можно бронировать - туристы не потеряют свои деньги ни в коем случае, если они, например, забронируют сейчас на август или на сентябрь и вдруг потом не улетят. Тогда можно будет переносить на следующий год.

Константин не теряет надежды в этом году отдохнуть в Испании.

Константин

Если откроют, я так понимаю, что риска никакого не будет, в Европе к этому относятся-то серьезно и, если там будет открыто, будут принимать туристов, значит, никакого риска нет. Соответственно, если Украина будет выпускать туристов, то значит, тоже никакой угрозы нет.

А вот Наталья пока говорит: за границу ехать опасается, поэтому в качестве курорта рассматривает местные зоны отдыха.

Наталья

Я надеюсь, конечно, что позволит, потому что очень хочется. Ну а планировать, к сожалению, пока не планировали - с происходящим со всем связано. Возможно, хотя бы просто пойти посмотреть, позагорать, а там будет видно, ну, естественно, нужно остерегаться.

Туроператоры по окончании карантина ждут бума, потому как после такой долгой самоизоляции из-за коронавируса желающих отдохнуть где-либо должно быть больше, чем в другие годы.