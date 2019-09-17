Премьера на воде: харьковчанам покажут «Лебединое озеро» в уникальной постановке

Танцы в десятке тонн воды. Балетный спектакль "Лебединое озеро. Water fantasy" - станет одним из самых громких и дорогих премьер нового 144-го театрального сезона в театре оперы и балета. Над спектаклем театралы начали работать в конце прошлого года. Рассказывают — это одна из самых сложных постановок с технической точки зрения, вот, например, рассказывает главный режиссер "СхідOPERA " Армен Калоян одна из первых проблем с которой столкнулись артисты балета во время подготовки - низкая температура воды, ведь мега тяжело прогреть 12-тонный бассейн.

Армен Калоян, главный режиссер " СхідOPERA "

Там зробили такий ковш і дуже цікаво було як туди будуть підводити воду там дуже таке цікаве покриття бо вода там відштовхується вода. І знаєте ніби таке як воск, вода виглядала як воск і це було цікаво. Складності були по-перше, що ми вперше працюємо на воді, артисти балету і спочатку коли тільки налили вода була холодна, але люди працювали, ну мерзли по-початку. Потім вода прогрілася і було нормально. Перша складність була ця.

Постановщиком уникального шоу является французский балетмейстер Йохан Нус. Чтобы артистам балета было комфортно и безопасно танцевать в бассейне с водой, который, кстати, будет размером 12 на 16 метров, специально на заказ для театра изготовили водонепроницаемые пуанты. К тому же встал вопрос, что делать с музыкальными инструментами, ведь учитывая такое количество воды - уровень влажности в помещении значительно повышается, поэтому инструменты могут звучат совсем иначе.

Дмитрий Морозов, главный дирижер "СхідOPERA "

Осушители должны стоять в яме, чтобы влажность поддерживать определенную иначе инструменты не держат строй, их начинает немножко, конденсат, они набирают влагу. Особенно деревянные духовые и струнные. Ну мы с этим, как сказать, ми це подолаємо, то нема питань.

По словам первого заместителя гендиректора " СхідOPERA " Игоря Тулузова в новом сезоне у них запланировано ещё много не менее увлекательных и интересных новинок.

Игорь Тулузов, первый зам. гендиректора "СхідOPERA"

В цьому півріччі - це буде "Білосніжка і сім гномів" балет. Потім буде "Лебедине озеро" Water Fantasy. Після цього буде, ні, до цього буде в рамках фестивалю буде постановка "Шехерезада" теж балет, після цього буде "Брук та симфонія" і наприкінці року перед новим роком буде у нас "Музикальне новорічне шоу".

Открытие Фестиваля " СхідOPERA Фест -2019" состоится 4 октября, его концертная программа продлится до 20 числа. А вот увидеть сенсационную премьеру на воде харьковчане смогут в первых числах ноября.