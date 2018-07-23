Прокат автомобиля в Харькове: удобство и экономия®

Харьков - один из крупнейших городов Украины. Здесь работают сотни компаний, поэтому и поездки по делам для этого города - регулярное явление. Да и в принципе, в Харькове есть на что посмотреть, поэтому сюда приезжают и туристы. Но кому же понравится ежедневный “тур” по городу в забитом и медленном общественном транспорте. Каков выход? Аренда авто в Харькове! Если вам нужны такие услуги, найти подходящее решение вы можете в компании PAYLESSCAR.

Почему стоит арендовать автомобиль

Вы любите удобство и комфорт? Вы не хотите гнать свою машину за 500-1000 километров только для того, чтобы решить свои дела в Харькове? Прокат автомобиля - это лучшее решение для любой ситуации. Преимущества такого решения очевидны:

экономия времени, ведь вам не придется долгое время ждать автобуса;

никаких очередей и толкучек, без которых сложно представить общественный транспорт;

возможность доехать в любую точку Харькова без утомительных пересадок.

Аренда автомобиля - это максимально удобное и выгодное решение для перемещения в любом городе.

PAYLESSCAR - это самый широкий выбор машин напрокат

PAYLESSCAR предлагает решения для любых задач. На сайте компании вы не найдете “Жигули” или “Таврии”. Мы предлагаем исключительно комфортабельные автомобили от иностранных производителей:

NissanMicra;

Peugeot 208;

Hyundai I30 MT с ручной трансмиссией;

Hyundai I30 AT с автоматической трансмиссией;

RenaultLogan в кузове “Универсал”;

RenaultTraficCombi;

SuzukiGrandVitara.

Обратившись к специалистам этой компании, вы сможете выбрать автомобиль для любых задач. Машины, представлены здесь, не только обеспечат комфортное перемещение по городу, но и позволят перевезти грузы различного объема.

Хотите арендовать машину быстро и удобно? Обращайтесь в PAYLESSCAR

Сервис аренды автомобилей PAYLESSCAR - этопрокат авто в Харькове или в любом другом городе Украины. Обратившись к сотрудникам этой компании, вы получите европейский сервис по выгодным ценам. Их услуги - это:

аренда автомобиля непосредственно в аэропорту города Харьков (около терминала А);

оперативное оформление на месте. С услугами компании вам не придется долго ждать;

возможность предварительного заказа. Позвоните или напишите менеджерам и ваша машина будет ждать вас сразу по прибытию в Харьков;

широкие возможности для оплаты. Арендовать машину в PAYLESSCAR вы можете как за наличные, так и по безналичному расчету;

выгодные цены. Здесь предлагают самую выгодную стоимость аренды автомобиля в Харькове или любом другом городе Украины.

Аренда автомобиля - это услуга, которая уже давно популярна в Европе и США. В Украине она пока лишь набирает обороты. PAYLESSCAR предлагает вам европейский сервис. Обратившись к специалистам компании, вам не придется тратить кучу времени на ожидание автобуса или трястись в старом харьковском трамвае на кривых рельсах. Доверившись им, вы сможете уехать из аэропорта на своих колесах, не прибегая к услугам таксистов, которые применят любую уловку, чтобы получить побольше денег. Аренда автомобиля в PAYLESSCAR - это максимальная экономия времени и средств.