Рекордная цветочная феерия: в Харькове пройдет "Бал хризантем"

60 тысяч "королев осени", фото-зоны и развлекательная программа. "Бал хризантем 2020" бъет рекорды по количеству цветов и поражает разнообразием. Флористические композиции на любой вкус - от уникального рояля до героев мультфильма.

Николай Дворецкий, архитектор Бала хризантем и главный озеленитель "Фельдман Экопарк":

Персонажи мультфильма "Мадагаскар": лемур, лев, зебра. Много хризантемы одноголовой, срезной, из неё мы делали фигурки. Она голландская, уникальная.

Самое главное - подарить людям хорошее настроение и освободить их от негатива. Любование цветами на природе - терапия, которая приносит радость и покой, говорит основатель мультикомплекса "Фельдман Экопарк" Александр Фельдман.

Александр Фельдман, основатель мультикомплекса "Фельдман Экопарк":

Это вся идея полностью моей супруги, Валерии Фельдман, которая все эти годы работает, создаёт, придумывает. Это все моя жена Лера. Это всё благодаря ей. Кроме "Бала хризантем" здесь огромное количество розы. Кроме негатива должен быть еще позитив, вера в прекрасное, мы сегодня попытались это сделать. Думаю, всем будет интересно. Всех абсолютно приглашаю.

"Бал хризантем" проходит уже в девятый раз. Каждую осень праздник превращает Харьковскую область в туристическую Мекку. В прошлом году насладиться цветочной феерией приехало более 700 тысяч человек.