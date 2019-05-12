Сегодня в Украине - День матери: история праздника

Сегодня в Украине отмечается День матери. Праздник не стал государственным, но все больше и больше людей признают необходимость в особенном дне, который стал бы торжеством тех женщин, которые подарили жизнь, воспитали, и каждый день поддерживают и любят нас. Ведь пока мама жива – ты все еще ребенок, по крайней мере, для нее.

Поэтому каждое второе воскресенье мая в Украине и еще 85 странах мира отмечают День матери.

История праздника началась в 1914 году в США – там впервые 8 мая на государственном уровне отметили День матери. Идея, правда, возникла еще в 1872 году, когда пацифистка Джулия Ворд пыталась внедрить день, символически объединяющий всех матерей в борьбе за мир. Несмотря на устраиваемые ею демонстрации и митинги, государство ее инициативу проигнорировало.

В начале ХХ века идея получила вторую жизнь – Анна Джарвис буквально атаковала письмами госучреждения, законодательные органы и просто выдающихся людей с просьбой учредить такой праздник. У нее, правда, были личные мотивы – мать Анны, Мэри, бывшая известной общественной деятельницей, боровшейся за развитие здравоохранения в США, преждевременно умерла. В память о ней Джарвис все же удалось добиться своего. В 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери официальным праздником. Уже четыре года спустя президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником всех матерей. За Штатами инициативу подхватили еще 85 стран.

Надо отметить, что похожие праздники были в Древних Греции и Риме, а также у кельтов и британцев.

До Украины добрался праздник благодаря украинской общине. Так, Союз украинок Канады в 1928 году впервые организовал День матери. Спустя год его отмечали уже и во Львове, но в 1939 году советская власть торжество запретила.

Так продолжалось вплоть до 10 мая 1999 года. В этот день президент Украины Леонид Кучма подписал указ, которым было установлено, что День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.

В разных странах свои обычаи и традиции. Например, в США и Австралии на День матери к одежде прикалывают цветок гвоздики. При этом цветная гвоздика показывает, что мать человека жива, а белая – что ее на этом свете уже нет.

В Мексике на День матери в церквях на католических мессах исполняют особую песню, "Las mañanitas", а потом устраивают праздничные обеды. В Австрии же во второе майское воскресенье в ресторанах появляется специальное меню для мам. Некоторые страны в этот день устраивают благотворительные акции в домах престарелых.

Зачастую в качестве подарков выбирают что-то, что сделано своими руками, посвящают матерям стихи, песни и картины. Большой популярностью пользуются цветы, конфеты и разнообразные открытки, а также то, что сможет порадовать именно вашу маму.

Но не стоит забывать, что самым необходимым и ценным подарком для мам является наше внимание. Так что постарайтесь провести это время рядом с человеком, который посвятил вам всю жизнь.