Сердце из рыбы: в зоопарке поздравили пеликана с днем рождения

Шикарное сердце, из самых любимых лакомств годовалого пеликанчика - рыбки, ждало его прямо на берегу. Пернатого именинника зовут Малыш и он первый пеликан, который вылупился в городском зверинца за почти полвека содержание этих птиц, рассказывает пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Маленький, з вагою близько 200 грамів, без пір’я і яскраво-рожевий – ось яким ми побачили нашого підопічного вперше. Поступово шкіра стала темнішати, а на 10 день з’явилося перше пухове вбрання. І воно було чорного кольору. Протягом року ми мали можливість спостерігати за тим, як змінюється колір оперення Малюка. І цей процес триває, адже рожевим оперення пелікана стане ближче до 3 років.

Сейчас перышки именинника нежного цвета кофе с молоком. А его пол специалисты смогут определить только когда птенцу исполнится 3-4 года. Впрочем, говорит Жанна Сивуха несмотря на то, что по размерам пеликанчик уже перерос своих родителей - можно предположить, что это самец.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Та попри чималі розміри, батьки продовжують приглядати за Малюком. Хоча і сам птах себе образити не дає. Серед своїх сородичів – 7 рожевих пеліканів і одного кучерявого – Малюк почувається впевнено. Цей рік для пелікана був роком навчання. Він навчився плавати і «рибалити». Смакові ж пріоритети не змінилися: як і в дитинстві, Малюк понад усе любить путасу і бички.

Свой вкусный подарок, Малыш с родственниками съел, как только пернатые остались в одиночестве, потому как говорят сотрудники зверинца - пеликаны не слишком любят позировать на камеру.