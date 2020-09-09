«Страшненькие, своеобразные ребята»: сектор Африка в Экопарке пополнился бородавочниками

Влюбленная пара африканских бородавочников, Сандал и Корица, переехали в мультиплекс по программе обмена. Этих экзотических животных, рассказывает главная зоолог Экопарка Елена Фомичева, пытались раздобыть год.

Елена Фомичева, главный зоолог "Фельдман Экопарк"

Они такие страшненькие, своеобразные ребята. Называются бородавочниками, потому что у них на морде находятся такие большие кожистые наросты, которые называются в народе бородавки. У самца 4 бородавки - две возле глаза, две возле рта, у самочки только две бородавки. Это самая, скажем так, скоростная свинья, которая существует. Они развивают скорость до 55 километров в час.

По характеру Корица - любознательная и спокойная, а самец Сандал - как подобает защитнику семейства, - всегда настороже. В целом же животные очень боязливые, агрессию, говорит Елена Фомичева, могут проявлять лишь в крайнем случае - когда от опасности уже некуда спрятаться.

Елена Фомичева, главный зоолог "Фельдман Экопарк"

Бородавочников называют "Африка Радио”, потому что, когда они убегают от опасности, они поднимают свой тоненький хвостик с кисточкой на конце, и это очень похоже на антеннку.

Когда пятачки приехали в Экопарк, на две недели попали на карантин, у них проверили анализы и сделали все необходимые прививки. Сейчас они уже полностью обжились, поэтому днем любят помимо приема солнечных ванн еще и из грязи, для этого в просторном вольере для бородавочников разместили специальный бассейн. И, собственно, сам вольер обустраивали специально под этих парнокопытных.

Сергей Попов, начальник сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Да, это специально для таких животных, специально оборудованный, глубиной до метра, получается, у нас сваи стоят: это необычная свинья - они роют ямы и ямы глубокие, животное, оно, так сказать, в норах. Кормление происходит два раза в день - утром и вечером. Едят - они всеядны на самом деле, вплоть до того, что у них есть в рационе творог, яйца и даже мясо.

В норе самка и рождает своих детенышей, беременная мама для этого самостоятельно вырывает яму глубиной до трех метров.